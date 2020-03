Zrušte to, závodit je šílené, vyzýval i Březina k odvolání šampionátu

Naposledy se tak stalo v roce 1961, kdy měla mistrovství světa krasobruslařů hostit Praha. Po tragickém pádu letadla, v němž zahynula americká výprava, byl tehdy šampionát odvolán - a v Praze se uskutečnil až o rok později.

V roce 2011 po zemětřesení a následném výbuchu jaderné elektrárny Fukušima bylo mistrovství světa v Tokiu nejprve odloženo a pak přemístěno do Moskvy, kde se uskutečnilo s měsíčním zpožděním.

Pro 29letého Michala Březinu mohl být letošní šampionát závodem, na němž se rozloučí s kariérou. Tak to v průběhu sezony naznačil.

Obhajoval by zde 8. místo z minulé sezony.

Přesto se zařadil mezi skupinu předních světových krasobruslařů, který už od minulého týdne vyzývali: Nebuďte blázni, zrušte to!

CBC Olympics (Twitter) @CBCOlympics BREAKING | The World Figure Skating Championships, scheduled to begin next week in Montreal, have been cancelled due to the coronavirus outbreak Story coming https://t.co/o6DQ5egn5C odpovědětretweetoblíbit

Mezinárodní bruslařská unie naopak ještě v průběhu tohoto týdne předpokládala, že šampionát proběhne i s diváky, kterým měla být podle původních plánů u vchodu pouze preventivně měřena teplota, zda nepřesahuje 38 stupňů.

„Zatímco na celém světě přibývá víc a víc případů, nechápu proč ISU stále neudělalo rozhodnutí, proč čeká, že ho někdo jiný udělá za něj,“ psal tehdy Březina na Twitter. „Jen se rozhlédněte kolem sebe, velké soutěže jsou rušeny nebo odkládány, jen krasobruslení je tak šílené, že plánuje mistrovství, spojené s velkým cestováním.“



Vzápětí dalším tweetem přidával: „Neříkám to proto, že bych nechtěl závodit na mistrovství světa, ale proto, že nechci vidět trenéry, rozhodčí a sportovce, jak onemocní a pak se někteří z nich možná ani nedokážou uzdravit, obzvlášť když mnozí rozhodčí a trenéři jsou starší lidé.“

Těsně před středečním rozhodnutím o zrušení šampionátu ještě Březina přidal: „Když nevíte, co bude, je obtížné trénovat a motivace závodit klesá na nejnižší možnou úroveň. To by ovlivnilo výkony všech krasobruslařů.“



Velmi emotivním otevřeným dopisem činovníkům ISU vyzýval ke zrušení mistrovství také špičkový italský trenér Fiorenzo Magni, jenž psal:

„Milá ISU, milý krasobruslařský světe. V naší zemi je situace opravdu zlá, proto doufám, že brzy dospějete k rozhodnutí ohledně mistrovství světa. V Evropě je zřejmé, že ne všechny země provádějí stejnou úroveň ochranných opaření, celosvětově to může být ještě horší. Upřímně se domnívám, že riziko nákazy je obrovské. Všichni projdeme cestou na šampionát spoustou letišť a budeme dýchat dlouhé hodiny stejný vzduch v letadlech. Pak budeme v zaplněné aréně s 20 tisíci diváky sedících blízko sebe. Nechci vidět, aby stejná situace, jaká je v Itálii, nastala všude ve světě. Naše rodiny riskují tak mnoho, naše země je zablokována, naše ekonomie kvůli koronaviru kolabuje. Opravdu si myslíte, že bychom za takové situace měli závodit? Ne, nemám řešení. Ale mám tisíce otázek... a bojím se.“

Rozhodnutí o nekonání mistrovství proto přivítala drtivá většina zainteresovaných.

„Je to smutná situace, ale vzhledem ke všemu, co se děje, jde o jediné správné rozhodnutí,“ uvedl v telekonferenci Březinův tréninkový partner Nathan Chen, mistr světa z let 2018 a 2019. „Už předtím jsem se obával o lidi kolem mě, včetně Rafa (trenéra Rafaela Arutjuňana), kteří opravdu hodně cestují. Jistě, vložil jsem do přípravy na šampionát obrovské úsilí, tak jako i ostatní, ale mistrovství světa bude i za rok.“

Zrušení šampionátu podpořil i olympijský vítěz Juzuru Hanju:

Kristi Yamaguchiová, olympijská vítězka z roku 1992, nyní vyzývá krasobruslaře alespoň k jakémusi virtuálnímu „šampionátu“ na sociálních sítích: „Vy, kdo můžete, natočte a pošlete videa svých volných jízd, potěšte tak fanoušky. Bylo by smutné, aby neviděli výsledky vaší neuvěřitelně tvrdé práce.“

Mezinárodní bruslařská unie ještě zvažuje možnost konání šampionátu v říjnu, ale tato varianta se nesetkává s pozitivní odezvou u krasobruslařů a je velmi nepravděpodobné, že by prošla.

„Podzimní mistrovství světa by nebylo ideální,“ uvedl Nathan Chen. „Připravili bychom se na něj, to ano, ale byla by to velice zvláštní situace. Měli bychom raději letní přípravu pojmout tak jako obvykle a ne abychom byli vyhořelí hned na začátku příští sezony.“

Řádné mistrovství světa v příští sezoně, které bude zároveň i olympijskou kvalifikací, má v březnu 2021 hostit Stockholm.

Je otázkou, jak se ISU pokusí Montrealu vykompenzovat letošní přípravy a zda mu bude přidělen šampionát v nejbližším volném termínu, nebo zda dokonce dojde k posunu hostitelských měst o rok a Montreal jej uspořádá za rok v březnu.

Kanada už předtím zrušila hokejové mistrovství světa žen, které měla od 31. března hostit Nova Scotia. Naopak mistrovství světa v curlingu žen by se od soboty mělo v kanadském Prince George konat podle plánu, i s účastí české reprezentace.



Michal Březina se nyní musí rozhodnout, zda chce skutečně ukončit kariéru, nebo počkat ještě rok a svoji poslední volnou jízdu jet na další vrcholné akci.

Na mistrovství Evropy v Grazu letos neudržel vedení po krátkém programu a skončil sedmý, už pojedenácté v kariéře v evropské Top 10.

Přesto letos zároveň i vyhrál.

Pátého února s manželkou Danielle přivítali v Kalifornii na světě dceru Naya Rose. „Nejlepší chvíle mého života,“ psal na sociální sítě.