Březinova kalifornská realita. Na led nesmí, skoky trénuje v parku

dnes 9:59

Když kalifornský Irvine pohltí soumrak a do srdce se mu vloudí stín pochybností o stavu současného světa, ví, že zítra bude líp. Třeba jen kvůli dvouměsíční dcerce Naye Rose. „Každé ráno je to mnohem lepší se probudit a vědět, že tam je. Dává mi to energii,“ líčí Michal Březina. Česká krasobruslařská jednička, která teď místo kouzlení na jiskřivém ledu trénuje skoky v parku.

Březina se chystal s trenérem Rafaelem Arutjunjanem na tradiční kemp do Ostravy, ale pandemie koronaviru mu to překazila. Akce naplánovaná od 25. dubna se na jaře neuskuteční, český krasobruslař zůstal doma v Kalifornii. A lituje.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Měli jsme s Rafaelem něco připravené, bohužel s tím nemůžeme nic udělat. Co se stalo, se stalo. Asi se budeme snažit to soustředění posunout,“ řekl v rozhovoru na svazovém facebooku. V USA i jinde po světě jsou stadiony zavřené, takže musí v tréninku improvizovat. „Připravujeme se na suchu. Suchá příprava je normálně běžnou součástí tréninku, ale děláme jí víc. Tím, že nejsme na ledě, tak jsme ji zdvojnásobili.“ V parku běhá a jezdí na kole, aby se udržel v kondici. Nacvičuje i skoky, což obvykle mimo led neprovádí. „Musíme je dělat, aby si člověk zachoval myšlení, kdy je v rotaci, kdy musí vyjet. Nic jiného nám nezbývá. Rotace děláme i jindy, ale skoky jako takové normálně na suchu netrénujeme,“ vysvětloval třicetiletý brněnský rodák. Na mistrovství Evropy vyhrál krátký program, ale po nepovedeném úvodu volné jízdy se propadl na sedmou příčku. O světový šampionát v kanadském Montrealu, který měl být na konci března, už kvůli koronaviru přišel.

Jsou důležitější věci v životě. Jak Březina 30 sekund hledal sám sebe „Těšil jsem se na mistrovství světa. Motivace tam byla,“ posteskl si. Stejně jako všichni ostatní se ocitl v nejisté situaci. Neví, kdy se bude moci vrátit k běžnému tréninku. „Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se stadiony zase otevřou. Čtrnáct dní bez ledu není pro krasobruslaře zas takový problém. Ale pokud bychom neměli být na ledě měsíc nebo dva, tak to už by asi trošku problém byl,“ přemítal bronzový medailista z ME 2013. Žije v aglomeraci Los Angeles, v televizi sleduje šíření koronaviru ve Spojených státech a realitu má z první ruky. „Tady, kde bydlím, to není až tak moc cítit. Lidí, kteří chodí i ven, je docela dost. Samozřejmě každý si drží odstup. Zavedli nový zákon, že se musíme držet minimálně tři metry od sebe, což všichni dodržují. Jinak jsem doma, když necvičím. Nic jiného se bohužel dělat nedá.“