Jsou důležitější věci v životě. Jak Březina 30 sekund hledal sám sebe

Když se čtvrteční finálový večer mužů teprve rozbíhá, je ještě v českém táboře spousta optimismu. Český reprezentant vstupuje do volných jízd na mistrovství Evropy z první pozice. To tu tak dlouho nebylo.

Naposledy... ano, jistě, v letech 2007 a 2008. Muž, který se v této roli ocitl, dnes podupává u ledu jako kouč - a v myšlenkách se vrací do minulosti.

Ve Varšavě v lednu 2007 vyhrál dvacetiletý Tomáš Verner senzačně krátký program, načež superfavorit Brian Joubert přikráčel na tiskovou konferenci a bez obalu tam pronesl: „Verner ale po volné nemůže být první, protože nemá žádné zkušenosti s bojem o titul.“

Verner si vzápětí pomyslel: „Co to je za blbce, ten Joubert.“

Jenže pak...

„Bylo to děsivé, nespal jsem před volnou ani minutu,“ vzpomíná dnes. „Nemohl jsem uvěřit, že jsem vyhrál malou zlatou medaili za kraťas a že bych další den mohl mít i tu velkou zlatou, to mi nedávalo smysl. Brianova slova mě naštvala, takže na tréninku před volnou jsem mu chtěl ukázat, jak se plete, skákal jsem čtveráky na obě strany a byl jsem tam o třídu lepší než on. Jenže přišel závod, já byl obrovsky nervózní a musel jsem uznat, že měl pravdu.“

Joubert tehdy získal zlato, nejistý Čech stříbro.

O rok později v Záhřebu ovládl Verner krátký program znovu. Tentokrát však už Joubert na tiskovce před volnou pronesl jen: „Budu to mít těžké.“

Jeho český sok už věděl, do čeho jde.

„Vyspal jsem se, na nic nemyslel, v klidu jsem si zatrénoval a večer z toho byla zlatá,“ vypráví Verner.

Už je to dvanáct let.

VZPOMÍNKY NA MINULOST. Tomáš Verner ještě coby závodník.

„Když jste mladý, tak první zkušenost s tím, že jedete volnou z prvního místa, je náročná,“ uznává. „Ale Michal už toho zažil spoustu. V Nice už jel volnou na mistrovství světa z druhého místa. Já mu přeju, ať dnes nekouká nalevo napravo a zajede ji jako ve středu kraťas.“

Verner viděl ve čtvrtek na dopoledním tréninku mužů tolik nervozity u Březinových soupeřů: „Zkoušeli ty nejtěžší skoky a padali.“ Veře Arutjuňanové, která s manželem Rafaelem Březinu v Kalifornii trénuje, povídá: „Stačí, když si Michal zase pojede v klidu to svoje.“

Březinův otec Rudolf, jenž syna ke krasobruslení přivedl, dlouhá léta sleduje, co všechno jeho Michal krasobruslení dává. „Vím, jak tvrdě trénuje, jak ty jeho tréninky vypadají, co všechno je na nich schopný zvládnut,“ vykládá. „To si pak často řeknete: Proč to samé nebylo i v závodech? Ale nemám mu co vyčítat, u všech sportovců je to i o hlavě.“

Takový Alexander Samarin by mohl vyprávět. Loni vicemistr Evropy. Teď v krátkém programu až třináctý. Chce útočit ve volné, pokusit se o zdánlivě nemožné, ale padá při trojitém axelu a skočí jen jednoduchý rittberger.

Jako by se v podání Samarina a Francouze Kevina Aymoze opakoval loňský syndrom Michala Březiny. Stejně jako před rokem on také ti dva v průběhu sezony zazářili v seriálu Grand Prix, jenže na evropském šampionátu potom zůstali za očekáváním.

„Tohle není bruslení, které jsem očekával. Nemám pro to vysvětlení,“ říká Samarin.

Sedmnáctiletý Ital Daniel Grassl naopak po své jízdě v euforii pumpuje pěstí. Skočil tři různé čtverné skoky, osobní rekord si vylepšil o 10 bodů, vede.

EUFORIE. Mladičký Daniel Grassl právě zazářil.

A už hlasatel představuje šestici ze závěrečné, nejsilnější rozjížďky. Michal Březina se dočká největšího aplausu ze všech, české vlajky se na tribunách probouzejí k životu. „Březina je mezi fanoušky na celém světě velmi oblíbený,“ říká do mikrofonu komentátor streamu ISU a přidává, jak se 29letý Čech postupem let vypracoval k vynikající technice na ledu.

Šest mužů má před sebou pětiminutový „warm up“, rozbruslení před volnou jízdou. „Tolik tlaku na nich teď spočívá,“ říká komentátor.

Březina vykrouží při rozbruslení učebnicový čtverný salchow, sklízí potlesk. Vera Arutjuňanová u mantinelu spokojeně přikyvuje.

Je čas opustit led. Rozuzlení závodu začíná a on nastoupí až jako poslední, šestý po rozjížďce. Takovou pozici si vylosoval. Mnozí krasobruslaři ji nemají rádi. Rozehřáté tělo opět ztuhne, minuty se vlečou.

Jde do tělocvičny, čeká, ještě si trochu zacvičí.

Půl hodiny čeká.

Grassla zatím sesazuje z první příčky Gruzínec Morisi Kvitalašvili a toho o pouhé tři setiny Rus Artur Danijeljan, v šestnácti letech nejmladší aktér závodu. Zbývají dva nejlepší z krátkého programu.

Málokdo si umí představit, pod jakým tlakem v takové chvíli elitní krasobruslaři jsou. Stovky hodin práce v průběhu sezony se mají zúročit v pouhých čtyřech minutách na ledu.

Jednadvacetiletý Dmitrij Alijev loni psychicky nezvládl souboj o místo v ruské reprezentaci. V prosinci se sesypal i ve finále Grand Prix. Ani tréninky před šampionátem neměl dobré. „Pochyboval jsem o sobě,“ přizná. „V okamžiku, kdy jsem v Grazu přišel na led, jsem se od takových myšlenek pokusil odpojit. Jenže při rozbruslení jsem měl tělo i mysl v jednom ohni. Řekl jsem si tedy sám k sobě pár slov, abych zase našel sám sebe.“

Alijev je bývalý závodní lyžař. Ve volných chvílích píše poezii. Teď píše ve volné jízdě zlatý epos. Je to životní výkon.

Když dobruslí, zatne pěst a jeho kouč Jevgenij Rukavicin vymrští u mantinelu ruce nad hlavu. Oba mají v očích slzy dojetí. Tribuny aplaudují.

TRIUMFÁTOR. Dmitrij Alijev po životní volné jízdě.

V takové atmosféře vstupuje Březina na led. Poprvé v průběhu večera se zdá, že cosi není v pořádku.

Rozhodčí dávají Rusovi 184,44 bodu za volnou jízdu.

„Trochu jsem vnímal Alijevovy známky, i když jsem si zacpával uši, abych je neslyšel,“ přizná Březina později. Umí počítat. Ví, že pokud předvedl Alijev vše, co má ve skokanském repertoáru, je to meta, kterou nemůže on sám ani s čistou jízdou dostihnout. Ale tím se odmítá zabývat.

Rozezní se legendární „Yesterday“ od Beatles. „Yesterday, all my troubles seemed so far away...“

Je to symbolický text.

Ledové trable se totiž někdy nedají jen tak odhodit.

Ty Březinovy na sebe berou podobu čtverného salchowa. Napoprvé je jen dvojitý. Improvizuje tedy, mění zaběhlý itinerář, vyškrtne z něj původně naplánovaného trojitého axela a najíždí na salchowa znovu.

Zvládne čtyři otáčky, tělo je ale našikmo, padá.

Do třetice se pokouší o salchowa a padá opět.

Po třech úvodních skokanských prvcích má na kontě osm bodů namísto plánovaných čtyřiceti.

Po jízdě řekne: „Nemyslím si, že problémem byla hlava. Natrénováno mám, do všeho jsem šel, že to chci skočit. Kdybych tomu nevěřil, šel bych možná maximálně jen na jednoho salchowa.“

V čem byl tedy problém? Proč tělo nespolupracovalo? „Měl jsem pocit, jako bych potřeboval minutu, nebo snad jen 30 sekund navíc, abych byl sám sebou a mé nohy se rozhýbaly. Na začátku se všechno pokazilo, pak už bylo všechno fajn, jako normální jízda.“

ROZJEL SE POZDĚ. Michal Březina ve volné jízdě.

Mezinárodní rozhodčí Olga Žáková to vše do mikrofonu ČT Sport zhodnotí: „Bohužel, ten čtverák tam Michalovi chyběl. Potom se chytil, potom to byla krásná jízda, povedené skoky, dobrá choreografie, skluz, spojovací prvky, pořád se něco dělo.“

Ale... nemohla už to být jízda medailová.

Dobruslí, poklekne na led, prohrábne si vlasy, dlouze tak klečí, oči sklopené.

„Přemýšlel jsem nad tím, co jsem udělal. A možná jsem se i trochu snažil nasát do sebe tu atmosféru. Protože není nikde napsané, že tu příští rok zase budu.“

Rozpřáhne ruce k tleskajícím divákům. Tolik jsem chtěl, nevyšlo to. Vera Arutjuňanová ho obejme, když slézá z ledu. Její manžel Rafael je právě s Nathanem Chanem na mistrovství USA.

Co mu Březina poví, až si zatelefonují? „Že z toho nebylo nic. Spíš jsem zvědavý, co řekne on mně.“

Pošle gesto srdce všem fanouškům. Zakroutí hlavou, když vidí známky. Nemilosrdně ho srážejí na 7. místo. Málo je mu platné, že opět dostává jedny z nejvyšších bodů za předvedení jízdy, protože body za techniku chybějí.

Přichází do mixzóny mezi novináře. Co se stalo? Byl příliš nervózní?

„Ne, nebyl, neměl jsem z čeho. Věděl jsem, že když zajedu, medaile je možná, a že když nezajedu, tak ji mít nebudu. Jen jsem potřeboval předvést, co mám natrénované. Snažil jsem se. A bohužel to nevyšlo.“

Francouzský reportér se Březiny ptá: „Bylo odvážné pokusit se o čtverného salchowa třikrát. Proč jste to udělal?“

„Řekl jsem si, že trojitý axel by nic neřešil,“ odvětí.

Česky se svěřuje: „Ne, nejsem z dneška šťastný, ale už s tím nic neudělám.“

Snaží se opět najít vnitřní rovnováhu. „Bože, svět se nezboří. Je to sport. Zase máme vyjetá dvě místa na příští rok. A jsem pojedenácté v desítce na Evropě.“

A hlavně: „Teď mě čekají mnohem důležitější věci než Evropa.“

Myslí na manželku Danielle, která právě slaví v Kalifornii narozeniny. Na dceru, která se jim má za necelé tři týdny narodit. Tohle je opravdu důležité. „Mimčo může přijít každým dnem. V sobotu letím domů. Přivezu malé jako dárek aspoň malou zlatou medaili za kraťas, bude si mít s čím hrát.“

Ti, kteří Michala Březinu nemají rádi, jej nyní budou shazovat, kritizovat, vyhánět z ledu do penze, lamentovat na jeho psychiku.

Je to však bruslař, který toho spoustu umí a který je stále jednoznačně nejlepší v Česku. Který deset let držel české krasobruslení na dosah evropských medailových bran a nechal fanoušky snít. Za to si zaslouží úctu.

Rozhodnutí, zda skončit, je jen a jen jeho.

Loni byl po sedmém místě na Evropě o dva měsíce později osmý na mistrovství světa, po velmi vydařeném výkonu a coby třetí nejlepší Evropan.

„Odjedu svět a pak se uvidí, co dál,“ říká v Grazu.

O den dříve, po svém povedeném krátkém programu, tu vykládal: „Vždycky v životě musíte vstát, bez ohledu na to, kolikrát upadnete. Vstát a vstát, zase a znovu, až do chvíle, než dosáhnete svého cíle. To jsem se naučil.“