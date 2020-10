Reakce hradeckých sportovních klubů: Nezbývá než čekat, ale nezahálet

S výjimkou toho, že nesmějí používat společné kabiny, tak na ně dolehnou vlastně až o víkendu, kdy měli vyrazit do Třince k dalšímu ligovému zápasu.

Nikam nepojedou, ale na rozdíl od ostatních kolektivních sportů se alespoň mohou sejít k tréninku v prostředí, v němž by trénovali i za normálních okolností.

„Změna je jen v tom, že kluci přijedou na trénink připravení z domova a po něm zase hned odjedou, kabiny nepoužíváme. A také že nelze využít posilovnu, takže to řešíme venku,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Fotbalisté si na rozdíl od většiny jiných kolektivních sportů na jaře vyzkoušeli, jaké to je mít přerušenou soutěž a následně se připravovat na její dohrání. Dvě nejvyšší soutěže se totiž posléze, na rozdíl od jiných sportů, také dohrály.

„Máme připravený meziblok na následující tři týdny. Takže trénovat a čekat. Jedinou výhodou může být, že se zranění dají dohromady,“ sdělil kouč, jehož tým v pátek, ve svém zatím posledním soutěžním zápase v pohárovém MOL Cupu, vyřadil prvoligovou Příbram, „máme z toho dost pobouchaných hráčů.“

Mountfield stejně čeká na konec karantény

Pro hokejisty extraligového hradeckého Mountfieldu včerejšek na tom, co dělali v minulých dnech, moc nezměnil.

Tým je totiž v karanténě, která pro většinu hráčů skončí až v pátek, navíc dost z nich onemocnělo tak, že stejně sportovat nemohli. „Po konzultacích s lékařem trénovali jen ti, kteří mohli, a měli individuální plán,“ uvedl kondiční trenér Mountfieldu Michal Tvrdík.

Do pátku se na tom nic nezmění, poté je šance, že by se tým sešel ke společným tréninkům, problém ale bude v tom, že to nemůže být v hale. V úvahu tak zatím, pokud se po v současnosti probíhajících jednáních profesionálních klubů s ministrem zdravotnictví Prymulou nic nezmění, připadají jen tréninky venku. Samozřejmě bez ledu a bez bruslí.

S výhledem, že se soutěž během několika týdnů snad znovu rozjede, což je pro nejen pro Mountfield v tuto chvíli novinka. Na jaře totiž byla minulá sezona záhy ukončena, týmy měly přestávku a po ní se mohlo začít trénovat prakticky v neomezeném režimu. „Jen první týden letní přípravy jsme trénovali na skupiny, poté už mohl celý tým pohromadě,“ poznamenal Tvrdík.

I tak si klub už na jaře připravil záložní řešení, které sice tehdy nevyužil, ale nyní to vypadá, že k tomu dojde. „Nevěděli jsme tehdy, jak dlouho se bude muset trénovat v omezeném režimu či dokonce individuálně, proto jsme si předtáčeli pro hráče nějaké tréninkové věci, které teď využijeme,“ uvedl kondiční trenér Mountfieldu.

Hradecký tým vstoupil do letošní sezony výborně. Vedle výrazných bodových zisků dlouho jako jediný držel počet zápasů shodný s losem, byť jeden z nich byl s jiným soupeřem. Po utkání v Olomouci, v němž poslední zářijový den vyhrál 6:1, se ale u řady hráčů projevily zdravotní potíže, tým musel do karantény, navíc většina hráčů onemocněla.

Basketbal řeší problém s chladným počasím

Do omezeného počtu trénujících by se sice vešli, ale problém je, že jsou zavřené haly.

Basketbalisté a basketbalistky tak včerejším startem platnosti současných opatření přišli prakticky o možnost trénovat. Pro ně je nevýhoda navíc v tom, že vše přišlo v době, kdy počasí prakticky znemožňuje basketbalový trénink venku.

„To by si opravdu říkalo o zranění, navíc hráči jsou v podzimním a zimním období zvyklí trénovat v hale, a pokud budeme venku, hrozí nebezpečí, že onemocní,“ obává se kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Hradecké družstvo stihlo ještě v neděli poslední zápas v Národní basketbalové lize, v němž prohrálo doma s Opavou. Včera a dnes má tým volno, od zítřka se trenéři pokusí udržovat hráče v provozní teplotě. „Venkovní hřiště máme, ale má to svoje riziko, jak jsem o tom mluvil. A třeba se stane, že budeme moci opravdu jen běhat po lese,“ uvedl trenér.

Podobně na tom jsou také dva zástupci z Královéhradeckého kraje v Ženské basketbalové lize. „V neděli se hrálo, proto i tak by bylo dnes volno, a v úterý se sejdeme samozřejmě venku,“ hlásil včera trenér Lokomotivy Trutnov Michal Martišek.

Podle něj má připraveno několik variant s ohledem na to, jak se bude situace vyvíjet. „Zatím snad půjde jakžtakž trénovat venku, zatím tady nesněží. Další vývoj ale těžko předjímat. Každopádně vše směřujeme k tomu, že máme 28. října dohrávku se Slovankou.

Také hráčky hradeckého Sokola se chystají na změněný tréninkový režim. „Budeme to řešit individuálními tréninkovými plány a budeme čekat, jak se situace vyvine. Dnes jsme měli jednání na úrovni klubů, dohodli jsme se, že vydržíme do začátku prosince a pak se uvidí. Kdyby se do té doby nezačalo hrát, těžko by se sezona dohrávala,“ uvedl manažer hradeckých lvic Miroslav Volejník. Trenéři se shodují, že i pro případnou možnost dohrání sezony bude důležité, jak dlouho bude trvat současný stav. „Mám zkušenost, že po dvou týdnech bez řádného tréninku se začíná prakticky od nuly, jako byste začínal novou přípravu,“ poznamenal Martišek.

Házenkáři se bojí delší tréninkové pauzy

Byla to pro ně tak trochu předzvěst, že nastávají nelehké časy. Házenkáři Jičína totiž měli v sobotu hostovat v Zubří, ale s předstihem se ukázalo, že v týmu soupeře mělo několik hráčů pozitivní testy, a zápas tak byl odložený.

Nyní se házenkáři Jičína musejí stejně jako zástupci ostatních halových sportů vypořádat s tím, že haly jsou zavřené úplně.

V Jičíně to mohou řešit tím, že mají venkovní hřiště, na které se také tým dnes sejde k tréninku.

Má to ale dvě úskalí. Jednak současné chladné počasí, jehož předpověď nedává šanci na zlepšení, jednak potíže s dojíždějícími hráči. Hřiště totiž není osvětlené.

„Venku už se to zase tak moc dělat nedá a je brzy tma, takže trénink musí být včas, což je hlavně pro dojíždějící problém,“ uvedl k tomu trenér jičínského družstva Petr Mašát. Podle něj mohou házenkáři jen tajně doufat, že se brzy vrátí alespoň k tréninkům: „Házená je v tomto specifická. Když dva týdny neházíte a pak začnete hned naostro, hrozí zranění, ramena, lokty a zápěstí trpí.“