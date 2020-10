Nemůžeme trénovat, tak jak máme soutěžit a vydělávat? zlobí se sportovci

„To rozhodnutí přišlo v době, kdy se konečně rozjíždí sezona a turnaje,“ zdůrazňuje smolné načasování čtvrtý nejlepší český squashista Martin Švec. „Hodně mě to štve. Jen pro představu – od března jsme bez příjmů a jenom trénujeme, odměna žádná.“

Přitom mezinárodní akce ve squashi už po koronavirové pauze opět probíhají, na těch největších ve Velké Británii či Egyptě mají hráči podobné prostředí jako na tenisových turnajích: jsou pravidelně testováni a nemohou opustit bublinu tvořenou hotelem a hracím areálem.

Čeští reprezentanti mají v hledáčku podnik nižší kategorie v Salcburku, na němž mohou startovat jen hráči ze sousedních zemí. „Už jen kvůli tomu je nepředstavitelné teď strávit čtrnáct dní mimo kurt,“ poukazuje Švec.

V tuzemsku od pondělí platí minimálně dvoutýdenní zákaz vnitřních sportovních aktivit, jedinou variantou, jak si zachovat praxi na kurtu, tak je pro squashisty odcestovat do zahraničí.

K tomu se uchýlil i nejlepší Čech Daniel Mekbib: „Odjíždím do Polska. Na jak dlouho ještě nevím, ale minimálně na dva týdny. Už opravdu nechci opakovat situaci z jara, kdy místo toho, abych útočil na turnajích na svá osobní maxima, tak jsem seděl doma a díval se na Netflix.“

Bez odpovídající přípravy pak squashisté nemohou v zahraničních ligách a turnajích pomýšlet na dobré výsledky, které jsou často jejich jediným zdrojem příjmu.

„Je to, jako kdyby vám v práci přestali platit, ale práci byste stejně museli odvést, jelikož si nemůžete dovolit na půl roku vypnout a pak se ze dne na den vrátit na kurty. Ta situace je opravdu velmi složitá,“ přiznává Švec.

Bez tréninku ztrácíme konkurenceschopnost

Podobný problém řeší rovněž badmintonisté, kteří nyní s obavami vyhlížejí blížící se olympijskou kvalifikaci či juniorský evropský šampionát.



„Musíme vše zrevidovat, významně nám to změnilo program. Chápeme, že vláda musí bojovat s pandemií, apelujeme však na to, aby profesionální sportovci dostali šanci se kvalitně připravovat,“ poznamenal k vládním opatřením předseda Českého badmintonového svazu Petr Koukal.

Olympijská kvalifikace čeká například elitního badmintonistu Adama Mendreka, který se zároveň připravuje na německou bundesligu. S cestováním na zápasy má však potíže, Němci mu neakceptují české testy na koronavirus.

Český badmintonista Adam Mendrek

„Nedůvěřují jim. Musel bych pokaždé do karantény před zápasem, minimálně na tři dny, plus se nechat otestovat v Německu. Nabízeli mi také možnost, že bych se do Německa vrátil a zůstal tam trénovat dlouhodobě, ale mám už v Česku závazky a chci zůstat tady,“ popisuje komplikace Mendrek.



Vážnost situace shrnuje devítinásobný mistr republiky a současný předseda svazu Koukal: „Badmintonisté si nemohou dovolit ztratit výkonnost, několik dní bez tréninku může ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost. Tohle je už pro nás kritické.“