Šálka chci zbít a vzít si titul zpátky, hlásí před boxerskou bitvou Šour

„Jako šampiona bych ho bral v okamžiku, kdy by mě porazil. Ale stalo se to jinak, takže se cítím pořád šampionem být a chci titul zpátky,“ pronesl plzeňský bojovník v rozhovoru před sobotním zápasem pro server Profiboxing.cz.

Jak vnímáte fakt, že jste o titulový pás nepřišel v boji?

Přestože je Tom slušný kluk a vždycky jsme spolu vycházeli skvěle, tak ho chci strašně zbít.

Se Šálkem už jste jednou boxoval, před třemi lety jste nad ním zvítězil.

V zápase jsem byl tenkrát lepší, Tomáše porazila hlava. Teď ho chci porazit znovu, navíc v okamžiku, kdy se bude cítit sebevědomě a říkat si, že je připravený. Chci dokázat, že jsem na tom lépe.

Před třemi lety slavil Šour Plzeňský boxer Pavel Šour nastoupí v sobotu k velkému zápasu. V rámci akce s názvem Tohle je box se představí v Brně, kde vyzve v supertěžké váze o pás tuzemského šampiona Tomáše Šálka. Spolu boxovali již v dubnu 2019, aktuálně devětatřicetiletý Šour tehdy připravil o šestnáct let mladšímu sokovi jednu ze třech dosavadních porážek v kariéře. Součástí akce bude i titulový zápas v polotěžké váze mezi Michalem Rybou a Jozefem Jurkem, do ringu vstoupí i někdejší mistr světa Lukáš Konečný.

Čím to, že na domácí scéně jste ještě nikdy neprohrál, zato v zahraničí se vám až tak nedaří?

Ani nevím. Venku jsem ze sebe nikdy nezvládl vydat všechno, co ve mně je. Pokaždé mě něco sundalo, zválcovalo. Třeba v Mexiku s Machmudovem jsem prožil nejhorší stres v životě. Létal jsem ze sekundy na sekundu nahoru a dolů, vůbec jsem se nedokázal nakopnout. Chvilku jsem byl odhodlaný, pak jsem měl zase strach. Šílené. Venku jsem se nedokázal nikdy plně uvolnit. Ale v Česku si vždycky věřím, že jsem nejlepší, a zatím se mi to vždycky povedlo. Rád bych si to udržel až do konce kariéry.

Tušíte, proč se s těmi velkými zápasy nedokážete psychicky srovnat?

Moc si to vysvětlit nedovedu. Nevím, co se se mnou děje, když nastupuju venku proti nějaké hvězdě. Vlezl jsem do ringu, najela na mě kamera a najednou se ve mně všechno vypnulo. Už jsem to nebyl já. Po zápase jsem nechápal, jak je to možné. Byl jsem vždy připravený špičkově, ale hlava to nedala. V Čechách se mi tohle nestává.

Proti Šálkovi už navíc víte, do čeho jdete. Posunul se váš soupeř nějak od toho prvního vzájemného střetu?

Myslím, že po psychické stránce dozrává. Roste mu sebevědomí. Nechci ho urazit, ale dřív byl trochu víc jako dítě. Teď už přemýšlí jako chlap, jde nahoru. O to víc mě potěší, až ho zbiju. (úsměv)



Může se stát, že nadcházející zápas bude vaším posledním v kariéře, pokud byste nezískal titul?

Poslední nebude určitě. Kdybych prohrál, tak to pro mě bude pokles, protože Tomáš je v žebříčku níž než já. Tím by pak klesla i moje cena, kdybych si chtěl jet vydělat někam ven. Asi bych se trochu stáhl do ústraní, chodil boxovat na domácí galavačery, ale nikam bych se nehrnul.