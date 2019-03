Ukážu mladíkovi, kdo je tady král, hecuje „dědek“ Šour

Co na Šálkovi obdivuje, že o něm nepoví křivé slovo? „Je skromný kluk, tichý, neprovokuje. Prostě je slušný člověk a to já uznávám. Vzhlížím k němu a mám respekt.“

V ringu úcta půjde stranou. „Počítám, že to bude můj nejtěžší zápas v kariéře. Tomáš je fyzicky našláplý, má školu svého trenéra Lukáše Konečného, který i mně na reprezentačním soustředění dával pořádnou čočku. Bude mě chtít převálcovat, zničit. Musím zhubnout, aby se mi líp dýchalo, ať jsem pohyblivější, rychlejší. Chci s ním, jak se říká, vyčůrat,“ plánuje Šour.

Je mu 36 let, Šálkovi teprve dvacet. „Kdybych v šestnácti byl akčnější, mohl to být souboj táta syn,“ vtipkuje Šour. Mezi profesionály má bilanci 10 výher, 1 prohra, Ústečan v těžké váze nad 90 kg jen vítězí. „Chci mladíkovi ukázat, kdo je tady král! Moje zkušenosti jsou jedním z faktorů, na které sázím. Tomáš ještě nestál v ringu na plný počet kol a neměl tak zkušeného soupeře. Nebude to mít se mnou tak easy jako s těmi předtím.“

V září se oba ukázali na Slunetě a Plzeňan Šour přes mikrofon Ústečana Šálka vyzval. Dočkal se. „Mohl jsem za pěkné cifry boxovat v cizině, ale peníze šly stranou. Chci každý rok obhajovat český pás. Když teď vyhraju, katapultuje mě to strašně vysoko ve světovém žebříčku, teď jsem 99, on stovka. A možná přijdou i zajímavé titulové zápasy za víc peněz, třeba o mistra Evropy. Zápas pro mě hodně znamená.“