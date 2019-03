Šálek: Šour je pan boxer, beru to jako životní zápas

Mr. 100% bude svou přezdívku hájit v duelu s Pavlem Šourem, s nímž se příští sobotu utká před domácím publikem o český titul.

„Beru to jako zatím životní zápas. Pavel začal boxovat ještě dřív, než jsem se já narodil. Je to pro mě pan boxer. Moje výhoda může být, že jsem ještě mladý kluk, mám všechno před sebou. A na rozdíl od Pavla nemám co ztratit,“ těší se na konfrontaci mládí se zkušeností 20letý Šálek, jehož soupeři je o 16 roků víc. „Pro mě je to zkouška, jestli už jsem dozrál na tyhle těžší zápasy, nebo mám ještě čas.“

Šálka požene domácí publikum, boxer to ale úplně jako svou výhodu nebere. „Na padesát procent jsem rád a na padesát nerad. Jsem rád, že se můžu ukázat, ale na druhou stranu si říkám, co když udělám nějakou chybu a náhodou prohraju, co si budou o mně lidi myslet. Přece jen v Ústí žiju, potkávám se s nimi tady.“

Pro úspěch dělá Šálek maximum, nešetří se. „Já trénuju pořád, na žádné přípravy nehraju. Skoro každý den makám dvoufázově, jen občas mám o víkendu jeden den volno. Pořád se připravuju u svého trenéra Lukáše Konečného, žádné loudání, to je zakázané. Jsem pořád v tréninku,“ tvrdí obr s parametry 194 cm / 110 kg. Jeho sok je na tom podobně.

„Když jsme stáli face to face, připadal jsem si vyšší, Pavel byl asi shrbený,“ usmíval se Šálek. Plán, jak ho skolit, má jasný. „On má delší ruce, jde na dálku, já je mám docela krátké, takže musím jít furt dopředu a bít se. Že to bude řežba, o to se postarám.“