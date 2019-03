Bude to pořádná rvačka, říká boxerka Bytyqi před duelem s Mexičankou

„Potkala jsem i ostatní mistryně světa a bylo to fakt skvělé,“ pochvalovala si nedávný dýchánek Andělská pěst. Titul nejnižší atomové váhy obhajuje příští sobotu doma v Ústí.

Jaké to na Filipínách bylo?

Bylo úžasné se vidět se všema holkama, povědět si, jak to chodí u nich a jak u nás. Poznala jsem, že jsou to normální obyčejné ženské, vůbec nemají nos nahoru. Žádná není namyšlená, jsou přátelské.

Co ještě jste zažila?

Potkaly jsme se i s vedením WBC a zjistily jsme, co dalšího organizace dělá, třeba charitu. Užily jsme si hezký týden, objely jsme si to tam, vyslechly jsme si nová pravidla, která se zavádějí, nové věci ohledně dopingu. Samé přínosné věci.

Novinkou je povolení hidžábu a celotělového oděvu v ringu kvůli náboženským zvykům. Co vy na to?

Každý má nárok na svoji víru. Spíš to bude nevýhoda pro ni, když se jí to pootočí. Bude to obtěžovat a omezovat ve výhledu ji. Já ve své váze žádnou podobnou soupeřku asi nemám, takže myslím, že se s tím při zápase nesetkám.

Zato se setkáte s divokou Mexičankou. Jaký to bude zápas?

Troufám si říct, že pro mě životní. Čeká mě těžká soupeřka, rozhodně je to nová výzva.

Bude lepší než Britka Castleová? Když jste 46letou veteránku v září porazila, získala jste pás.

Rating má dobrý, drží mexický titul a je mladá. Takže už neuslyšíme kecy okolo, co se týká věku. Podle mě by měla být Vargasová o level lepší už proto, že je Mexičanka. V Mexiku je box národní sport.

Platí podle vás, že obhajoba titulu je těžší než jeho získání?

Platí. Přece jen pás už držíte a musíte se o něj porvat, aby vám nezmizel. Když do toho jdu a ještě ho nemám, při porážce nic neztratím. Zato teď mi ho někdo může sebrat, proto jsem trochu nervóznější. Rozhodně bez toho pásu nechci být.

Kde ho máte?

Celou dobu je u mě, vystavený na poličce. Takže bych byla moc ráda, kdyby tam zůstal další půlrok. Návštěvy se na něj chodily dívat a já ho taky nosila k přátelům.

Můžou se fanoušci těšit, že duel s Mexičankou bude živelný?

Bude. Ony tak prostě fungují. Zapnou a jedou dopředu, dokud jim fyzička stačí. Mají takový styl, máchají rukama, háky, zvedáky, na tělo. Počítám, že to bude pořádná rvačka.

A bude vám to vyhovovat?

Uvidím. Máme nastavenou nějakou taktiku s trenérem, poznám po 1. kole, jestli to půjde, nebo nepůjde. Už se stalo, že jsme v zápase měnili taktiku dokonce čtyřikrát.

Byla ve hře i varianta, že byste boxovala v Mexiku?

Ono se to řešilo, ale tím, že jsem držitel pásu a úřadující šampion, mám výhradní právo si vybrat, kde obhajoba bude. Do Mexika se mi nechtělo, ani na neutrální půdu. Je to zbytečně moc peněz, a když jsou fanoušci tady v mém domácím městě, proč jim takový velký zápas nedopřát. Je hrozně velká motivace, když celá hala řve a fandí vám.

Nebude i proto tlak větší?

Tlak je každý zápas. Ale teď bude rozhodně větší spíš tím, že to je obhajoba. Ale jsem na to připravená. Jsem flegmouš. Brácha mi vždycky řekne: Běž a užij si to, ukaž, co ses v tréninku naučila. Tak se o to snažím. Buď to vyjde, nebo ne. Když prohraju, svět se nezboří.

Přemýšlíte, co by prohra udělala s vaší úspěšnou kariérou?

Tuhle možnost si vůbec nepřipouštím. Jdu tam s tím, že vyhraju, že chci ukázat světu, co jsem se naučila. Nejdu do ringu prohrát. Doufám, že by to neznamenalo konec kariéry. Po celé čtyři roky v mé stáji se snažím makat a předvádět výkony, aby neměli důvod mě kvůli jednomu špatnému zápasu vyhodit. Rozhodně nehodlám předvést ostudný nebo tragický výkon. Jestli prohraju, muselo by to být sakra těsně anebo po náhodném úderu, ale toho se chci vyvarovat.

Co bude znamenat výhra?

Další výzva i další soupeřka. Do půl roku musím znovu titul obhájit.

Může se publikum dočkat k. o.?

Bylo by krásné, ale nikdy s tím nepočítám. Když vidím, že soupeřka už na to nemá, snažím se zatlačit. Jenže v nízkých vahách je pravděpodobnější, že to bude na body.

Protože nemáte takové pecky?

Jsme lehoučké a malé a máme určitý fyzický fond, proto je to spíš přebíjená. Je hrozně složité dát k. o. U těžkých vah je rozdíl mezi soupeři kolikrát i deset kilo, a když padne rána, k. o. přijde jednodušeji.

Soupeřka do atomové váhy do 46,27 kg shazuje. A vy?

Já taky, protože jsem stejně jako ona boxovala v minimuší kategorii. Až poslední zápas byl v atomu. Pak jsem se vrátila na původní váhu, takže teď jsem potřebovala shodit nějakých pět kilo. Co jsem koukala na její fotky, byly jsme na tom před shazováním váhově podobně.