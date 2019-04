Šálek je velký skalp, cení si boxer Šour. Teď chce evropský titul

„Je to pro mě velký skalp, s mojí novou plzeňskou stájí teď máme velké cíle. Chtěli bychom boxovat o evropské tituly a dostat ty zápasy do Čech,“ plánoval Šour po velké výhře na ústeckém galavečeru, která Šálka připravila o jeho přezdívku Mr. 100%.

„Snažil jsem se box dělit a znervóznět ho, což mi vycházelo. Dával jsem kombinaci úderů a chytil jsem ho, aby nemohl boxovat. Postupně ztrácel nervy a chuť a bylo vidět, že se mu vůbec nechce, že to je pro něj strašně nepříjemné. Nebylo to moc atraktivní, ale bylo to funkční.“ Šour se taktickým výkonem vyhnul přestřelce. „Byla by zbytečná, on je silný chlap se silným úderem. Měla vyhrát rychlost a vyčůranost.“

Šálka limitovalo rozseklé obočí, které začalo po Šourově úderu krvácet hned po prvním kole.

„Je to obrovská pomoc pro boxera, když ten druhý má zranění. Snaží se po tom jít, aby to zranění otevřel. Bylo vidět, že ho to hodně otravovalo.“ Vítěz se nebrání odvetě. „Nemám s tím problém. Titul chci obhajovat jednou za rok, takže v roce 2020 se můžeme znovu utkat.“