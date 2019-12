Šour si v Monte Carlu nezaboxoval, Fury onemocněl

Soupeř české jedničky v těžké váze, Hughie Fury, bratranec slavného Tysona Furyho a borec na hraně světové dvacítky, totiž na poslední chvíli souboj zrušil. „Kvůli viru musel Hughie ze zápasu odstoupit,“ objevilo se na Twitteru Matchroom Boxing krátce před sobotním polednem.

„Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou jsem ale i celkem rád. Bylo to domlouvané narychlo, neměl jsem tolik času na přípravu a řešil i nějaké osobní záležitosti. O příštím zápase budu vědět dopředu, budu se moci pořádně připravit a ukázat ze sebe to nejlepší,“ svěřil se pro web profiboxing.cz přímo z Monte Carla sedmatřicetiletý plzeňský borec, který se před měsícem oženil.

Šour se přitom mohl předvést jednomu z nejdůležitějších promotérů současnosti Eddiemu Hearnovi a také legendárnímu „hlasu boxu“ Michaelu Bufferovi. Nic z toho ale nebylo. Prozatím...

Plzeňský „Pablo“ se totiž smutný domů nevracel. Od agentury Matchroom Boxing dostal Šour smlouvu na zápas na některém z dalších galavečerů. Zda proti Furymu, je ve hvězdách. Ale třeba boxerovi AtomGymu pod stromeček přistane dárek z Anglie v podobě dalšího zajímavého souboje.