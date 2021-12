Seemanová v zápřahu. Sbírá úspěchy, obdivuje tenisty a hledá svůj limit

Seemanová na konci května vyrazila na turné v kraulařské dvoustovce, z nějž si dovezla zlatou medaili z evropského šampionátu v dlouhém bazénu, šesté místo z olympijských her, stříbro z ME v krátkém bazénu i postup do semifinále týmové ISL, kam dostanou pozvání jen přední světové plavkyně.

„Bylo to náročné, protože člověk žije furt v kufru. Hrozně jsem začala obdivovat život tenistů, ti to takhle mají celou dobu,“ ohlíží se jedenadvacetiletá plavkyně.

Během letoška nasbírala cenné poznatky, které ji mají nadnášet v příštích sezonách. V rozletu hodlá pokračovat. Jaký má plán?