Seemanová chce další medaili: Každý závod mě posouvá, vyšťavená snad nebudu

V Rusku chce stvrdit, že letos si na největších akcích počíná báječně.

O květnovém titulu z mistrovství Evropy v Budapešti už víte, přidejte k němu ještě šesté místo na olympijských hrách v Tokiu.

Ovšem těchto úspěchů dosáhla Seemanová v padesátimetrovém bazénu, v závěru sezony se musí přeorientovat na poloviční rozměr.

ME v Kazani v krátkém bazénu Se uskuteční od 2. do 7. listopadu a zúčastní se ho 11 českých reprezentantů. Od 13. do 18. prosince je na programu MS v krátkém bazénu v Abú Zabí.

„Padesátkový bazén mám radši, víc si totiž věřím v plavecké části závodu. S obrátkami a výjezdy furt bojujeme,“ prozradila na pondělní tiskové konferenci.

Proto kvituje, že si krátký bazén osahala při nedávném účinkování v prestižní lize ISL, kterou rovněž ozdobila několika českými rekordy.

„Zapracovala jsem tam na detailech, ve kterých v krátkém bazénu nejvíc zaostávám. Naučila jsem se tam zase něco nového. Byla to pro mě velká škola. Snad to prodám teď na šampionátu v krátkém bazénu,“ věří.

Přidáváte novinky i do standardní přípravy s trenérkou Petrou Škábovou?

Snažíme se, ale je to samozřejmě těžší, protože na ISL jsem měla víc prostoru. Tam se spíš soustředíme na techniku, ladíme detaily a pracujeme s videem. A tyhle věci je zase náročnější zakomponovat do naplavávacího období. Záleží hodně na mně, abych to v trénincích držela.

Jak tedy vypadá vaše příprava na šampionát v Kazani? Po ISL jste zmínila, že vaší prioritou bude především prosincové mistrovství světa.

Hlavní cíl to samozřejmě je, ale tím neříkám, že se na Evropu nepřipravuju. Když jsem se vrátila z ISL, začala jsem znovu tvrdě trénovat. Protože jsem tam měla tolik závodů za sebou, nemohla jsem mít tak těžké tréninky jako v normální přípravě. Proto jsem teď zase naplavávala kilometry. A od úterý už budeme ladit na Evropu.

Máte přehled, s jakými soupeřkami se tam potkáte?

Musím se přiznat, že na rozlosování jsem nekoukala. Soustředím se na své tréninky a na to, jak v nich vypadám. Cítím se na finále, kam bych se měla dostat. A tam samozřejmě budu chtít bojovat o medaile.

Do vaší hlavní tratě dvě stě metrů volným způsobem ale půjdete až po startech na padesátce a stovce. Nemáte obavu, že budete vyšťavená?

Je pravda, že na dlouhé Evropě jsem měla problémy se stovkou, kterou jsem šla po dvoustovce. Ale doufám, že jsem se v ISL, kde jsem měla tři čtyři starty během dvou hodin, něco naučila. Jsem ráda, že jsem si to tam mohla vyzkoušet, je to pro mě další zkušenost třeba i pro šampionáty. Takže doufám, že vyšťavená nebudu.

Přesto, jak zvládáte náročnou sezonu s tolika mezinárodními vrcholy i nabitým programem v ISL?

Myslím, že každý závod mě posouvá. Jsem ráda, že jich mám tolik, protože mě to ostřeluje a závodit je pro mě lepší i psychicky. Jsem zvědavá, jak to budu zvládat po Evropě (čtyři dny po jejím konci totiž začíná play off ISL), ale z ISL vždycky můžu odjet domů.