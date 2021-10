Seemanová se na ISL zocelila: Bála jsem se ostudy, hvězdy jsou holky jako já

Jak moc vám poznatky z ISL (Mezinárodní plavecké ligy) mohou pomoci do vaší osobní kariéry?

Myslím, že to je pro mě rozhodně obrovské plus. Už jen to, že jsem měla tři starty ve dvou hodinách a každý jsem musela jít naplno. Dokonce jsem závodila i dvakrát během pěti minut. Pro tělo je to další trénink, naučí se pracovat pod tlakem, pod naprostou únavou, pod naprostým vyčerpáním.

Co dalšího jste se naučila?

Vzala jsem si i něco od trenérů do rozplavání, do techniky a podobně. Závodila jsem s absolutní světovou špičkou. To mě zocelilo a nebudu nervózní, když budu vedle takových jmen stát na mistrovství světa.

Jednu z hvězd, šestinásobnou světovou šampionku Federicu Pellegriniovou, jste na ISL i porazila. Navíc v její domácí Neapoli.

A právě kvůli tomu jsem byla před startem poprvé po dlouhé době opravdu hodně nervózní. Byla vyprodaná celá tribuna a všichni fandili jenom Federice. Snažila jsem se to zvládnout. Byla to zase nová zkušenost a jsem ráda, že se to povedlo.

Naopak s trojnásobnou olympijskou vítězkou Ranomi Kromowidjojovou z Nizozemska jste v jednom týmu. Jak to v celku Iron fungovalo?

Všichni jsme se hodně sblížili, byli jsme jedna velká parta. Skamarádila jsem se se strašně moc lidmi. Nečekala jsem, že všechny hvězdy, ke kterým vzhlížím, jsou v pohodě a jsou to normální holky jako já.

Co dalšího vás na ISL překvapilo?

Šla jsem do toho s tím, že jsem se bála, že budu plavat strašně pomalu. Po olympiádě jsem měla volno, řešili jsme malé zdravotní komplikace, tak jsem se bála, abych neudělala ostudu a něco předvedla.

A nakonec jste překonala několik národních rekordů.

Absolutně jsem předčila svá očekávání. Ukazuje to, že když člověk opravdu chce, tak se dokáže vyhecovat. Tělo si určitě pamatovalo ty tréninky před olympiádou. A rekordy? Ani jsem nevěděla, že jsem je zaplavala. Říkala jsem si, že ty časy jsou nějaké rychlé, a pak jsem se koukla na mobil a Péťa (trenérka Škábová) mi napsala, že je to rekord.

Vaše dlouholetá trenérka vám tentokrát radila jen na dálku, jak jste odloučení prožívaly?

Bylo to pro mě náročné. Už když jsem odlétala, tak jsme to s Péťou těžce nesly. Byl to krok do neznáma. Neměla jsem ani od ní psané tréninky. Ale každý den jsme si psaly, byly jsme pořád v kontaktu. Dávala mi rady do tréninku, hodnotila mi závody.



Jak je pro vás účinkování v ISL prestižní z hlediska finančních odměn?Když jsem sem jela, tak jsem na finance nekoukala. A pak si ze mě po závodech dělali srandu, že jsem si i dobře vydělala. Je to dobrá příležitost vydělat si nějaké peníze, ale není to úplně to hlavní, co se tady řeší.

Do konce roku vás čeká ještě plno akcí. Na začátku listopadu mistrovství Evropy v krátkém bazénu, před Vánoci pak světový šampionát. Mezitím ještě play off ISL. Plánujete zvládnout všechno?

Ještě jsme neudělali finální rozhodnutí, je to pořád otevřené. Ale primárně se soustředíme na mistrovství světa v krátkém bazénu. Na Evropu se budeme taky připravovat, ale asi ne tak intenzivně jako na svět. Na ISL se připravovat nebudu vůbec, to je v rámci tréninku.

Jaký výsledek by vás tedy na mistrovství světa potěšil?

Budu ráda, když se mi časy z ISL povede zopakovat, ne-li posunout. A jedu tam s tím, že budu bojovat o finále. Když se tam dostanu, tak už se může stát všechno.