Omarov se na zápasnickém ME v Bukurešti představí v roli nasazené jedničky

Na šampionátu, který odstartoval v rumunské metropoli v pondělí a potrvá do neděle, zastupují český zápas ještě Oldřich Varga (77 kg), Anna Michalcová (57 kg) a Adéla Hanzlíčková (68 kg).

Pětatřicetiletý Omarov v září ziskem bronzu ukončil po 16 letech čekání českých zápasníků na medaili z mistrovství světa. Podruhé v kariéře si zároveň zajistil účast na olympijských hrách. V klidu se díky tomu může připravovat do Paříže.

„Je mi velkou ctí, že mohu být prvním nasazeným zápasníkem, ale nijak mě to nesvazuje. Beru to prostě jako každý další zápas, pro mě je tato akce hlavně přípravou. Hlavním vrcholem, k němuž vše směřujeme, jsou olympijské hry v Paříži. Evropský šampionát je dalším turnajem, který si jdeme vyzkoušet z hrubé přípravy,“ uvedl Omarov v nahrávce pro ČTK.

Varga prohrál v kvalifikačním utkání s Bulharem Stojanem Kubatovem 1:3 na body a musí čekat, jak se jeho přemožiteli bude dařit v dalších utkáních a zda ho nevytáhne do oprav.

V pondělí odletěly do rumunské metropole dvě české zápasnice. Hanzlíčková se poprvé představí na žíněnce ve středu, Michalcová o den později.

„Není to pro mě letos úplně nejdůležitější závod, protože mě čekají ještě olympijské kvalifikace. Ale i tak to bude důležité a budu se snažit do toho dát všechno,“ prohlásila Hanzlíčková.

Dvaadvacetiletá Michalcová se představí na seniorském mistrovství Evropy poprvé. „Takže jedu hlavně na zkušenou,“ uvedla.