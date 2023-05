Jak se prát s osudem. Zápasník Omarov o rodině, zesnulém kouči i trpělivosti

Co pro vás znamená vydařené mistrovství Evropy?

Jen malý krůček k vysněné olympijské medaili. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem získal bronz. Český zápas takový úspěch potřeboval jako sůl. Těší mě, že se to povedlo zrovna mně, a ještě před olympijským rokem.

14 let Tak dlouho čekal český zápas na velkou medaili. V roce 2009 na ME v litevském Vilniusu získal Marek Švec rovněž bronz. Artur Omarov reprezentuje Českou republiku na mezinárodní scéně od roku 2010.

Na cenný kov z velkého šampionátu jste si počkal do čtyřiatřiceti. Cítil jste, že letos konečně přijde vaše chvíle?

Popravdě medaili očekávám každý rok, ale vždycky se něco přihodilo. Buď jsem těsně prohrál, nebo jsem přišel o vedení kvůli faulu, ale ne vždy jsem s rozhodčím souhlasil. Několikrát jsem bojoval kromě soupeřů i se zraněními, loni mě trápily potrhané vazy. Pokaždé se našly komplikace.

Frustrovaly vás neustálé zádrhely?

Vždycky jsem z toho byl špatný. Věděl jsem, že na ostatní borce mám, ale přesto jsem prohrával. Teď jsem chtěl zápasit chytře a konečně to vyšlo.

Jak udržujete motivaci, když se zrovna nedaří?

Dobré výsledky mi unikaly především na velkých akcích. Na ostatních turnajích jsem třeba porazil i mistra Evropy, vicemistra světa. Potom si říkáte, že na tom nejste špatně. Nestojím totiž o pátá, osmá místa, chci být na stupních vítězů. Za tím si pořád jdu a jakmile vidím, že dokážu vyzrát na ty nejlepší, tak se utvrdím, že do starého železa ještě nepatřím. Kdybych byl bitý na trénincích i na soutěžích, rozhodně zvážím, jestli má smysl pokračovat.

Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov (vpravo) s bronzovou medailí na slavnostním ceremoniálu na ME v Záhřebu.

Na olympiádu jste se probojoval na sedmý pokus a třeba na občanství jste si počkal až do dvaceti, i když žijete v Česku od čtyř let. Nenaučil vás život, že si na spoustu věci musíte trpělivě počkat?

Jednoznačně. Dlouho jsem věřil, že občanství dostanu. Jako junior jsem dokázal porážet šampiony z kategorie. Vlastně už od žáčků jsem doufal, že se proti vrstevníkům předvedu na velké akci, ale nikdy jsem neměl možnost jet na Evropu ani na svět. Občanství jsem získal až ve chvíli, kdy jsem spadal do dospělé kategorie, kde jsou zápasy úplně na jiné úrovni, přesto se jedná o zcela zásadní krok v mé kariéře. Kdybych ho neměl, nemůžu na olympiádu a nikdy nepřivezu medaili z Evropy.

Artur Omarov při tréninku v chomutovské zápasnické tělocvičně. Artur Omarov v chomutovské zápasnické tělocvičně.

Bronz jste bez váhání věnoval bývalému trenérovi Germanu Chutornojovi, který zemřel letos v lednu. Jakou roli sehrál ve vaší kariéře?

Byl pro mě jako děda, rozhodně nejdůležitější člověk, kterého jsem v zápase měl. Vychovával mě, staral se ještě v době, kdy nebylo jasné, jestli vůbec občanství dostanu. Viděl ve mně dobrého zápasníka. Věnoval se klukovi, ze kterého nic neměl. Nemohl jsem na mistrovství světa ani Evropy, přesto mě vypiplal. Vzniklo mezi námi silné pouto, jeho rady využívám dodnes a dodnes taky fungují.

Sblížil vás i fakt, že ani on sám neměl český původ?

Možná i proto jsme si padli od oka. Viděl, že jsem neprožíval zrovna lehké dětství, chtěl mi pomoct. Ani pro něj tady nebyly začátky taky příjemné, věděl, čím si procházím. Snažil se mi ukázat cestu.

V čem nejvíce pomáhal?

Pamatuju si, že dělal tréninky přímo pro mě, aby vycházely před školou, po škole nebo o víkendu. Navíc byl bezesporu jedním z nejlepších trenérů, které jsem zažil. Doteď jsem se s jeho odchodem nesrovnal, mluví se mi o něm velmi těžko.

V krušných chvílích máte velkou oporu v manželce. Jak prožívá život s vrcholovým sportovcem?

Opravdu intenzivně, od začátku až do konce. Jsme spolu od osmnácti, takže ví, co jsem musel obětovat. Sama to nemá jednoduché. Když jsem pryč, stará se o rodinu. Když přijedu domů, pečuje i o mě. Proto všechny úspěchy věnuji právě jí. Zaslouží si to.

A děti už rozšířily fanouškovskou skupinu?

Dcera zápasy prožívá, píše mi, nebo volá. Malý zase rád pobíhá s medailí na krku, samozřejmě ještě nevnímá, odkud ji mám, ale vše pozorně sleduje.

Část rodiny máte v Dagestánu. Jste s nimi i nadále v kontaktu?

Ano. Naposledy mi gratulovali ke třetímu místu z Evropy, normálně spolu komunikujeme, ale v současnosti není možné, abych tam jel. Už jsem v Dagestánu nebyl tři roky, nejdřív bránila covidová opatření teď válka.

Chybí vám cesty na východ?

Stýská se mi po příbuzných, ale nic s tím nenadělám. Doufám, že se situace brzy zlepší a budu moci vycestovat společně se svým tchánem, který tam taky velice rád jezdí.