Zápasnici Hanzlíčkové chyběla jedna výhra k účasti na pařížské olympiádě

Účastnice olympijských her v Riu de Janeiro 2016 Hanzlíčková byla nasazena přímo do čtvrtfinále, v němž porazila 6:3 Alexandru Nicoletu Anghelovou. V klíčovém souboji poté devětadvacetiletá česká zápasnice prohrála s Cholujovou, jež na ME v Bukurešti brala medaili ve vyšší váze do 72 kg.

V pátek prohrál v Baku hned svůj první duel řecko-římský zápasník Oldřich Varga v kategorii do 77 kg. Poslední možností na postup do Paříže bude v květnu světový kvalifikační turnaj v Istanbulu, kde se budou v každé kategorii rozdávat tři místa.

Start pod pěti kruhy má z českých zápasníků jistý jen olympionik z Tokia Artur Omarov, jenž si ho vybojoval ziskem bronzu na zářijovém mistrovství světa.