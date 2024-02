Zápasník Omarov zůstal na mistrovství Evropy po úvodní porážce v boji o bronz

Český zápasník Artur Omarov prohrál na mistrovství Evropy v Bukurešti hned první zápas s Magomedem Murtazalijevem, ale drží se ve hře o bronzovou medaili. Ruský soupeř, startující kvůli válce na Ukrajině jako neutrální sportovec, totiž došel ve váze do 97 kilogramů až do finále a vytáhl Omarova do středečních oprav. Tam mu však v cestě za dalším cenným kovem po bronzu z loňského světového šampionátu stojí tři soupeři.