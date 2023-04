Zápasník Omarov získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy

Muži - řecko-římský styl:

Do 60 kg: 1. Nazarjan (Bulh.), 2. Ciobanu (Rum.), 3. Mammadi (Ázerb.) a Tibilov (Srb.).

Do 67 kg: 1. Jafarov (Ázerb.), 2. Checuriani (Gruz.), 3. Nasibov (Ukr.) a Jörgensen (Dán.).

Do 72 kg: 1. Ganidze (Ázerb.), 2. Ghanem (Fr.), 3. Czarnecki (Pol.) a Can (Tur.), ...17. Bielesz (ČR).

Do 82 kg: 1. Akbudak (Tur.), 2. Filčakov (Ukr.), 3. Schwarz (Něm.) a Šačič (Chorv.).

Do 97 kg: 1. Aleksanjan (Arm.), 2. Milov (Bulh.), 3. Omarov (ČR) a Kajaia (Srb.).