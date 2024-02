Hanzlíčková bude na zápasnickém ME bojovat o bronz, v semifinále těsně prohrála

Hanzlíčková v úvodním kole položila na lopatky Švédku Tindru Sjöbergovou, ve čtvrtfinále pak rozdílem jediného bodu zdolala Bělorusku Hannu Sadčankovou.

V utkání o postup do finále byla naopak o bod lepší Tosunová, o bronz se česká reprezentantka ve čtvrtek večer střetne s Ruskou Chanum Velijevovou.

Hanzlíčková má v medailové sbírce evropské stříbro z roku 2019 a bronz, který získala o dva roky později. Loni i předloni skončila na ME pátá.

Omarov v úterý prohrál hned první duel řecko-římské kategorie do 97 kg s Rusem Magomedem Murtazalijevem, ale po jeho postupu do finále se udržel ve hře o medaili. V opravách však pětatřicetiletý držitel bronzu z loňského světového šampionátu, který byl na ME nasazenou jedničkou, prohrál s Maďarem Tamásem Lévaiem 1:9.