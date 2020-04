Kellnerová s koňmi dohání tréninkovou ztrátu a těší se na Prahu

Třiadvacetiletá jezdkyně od května léčila zlomenou stehenní kost, kterou jí přilehla klisna při pádu během soutěže Global Champions League v Madridu. Letos začátkem roku si už zkusila závod ve španělské Olivě, další plány vzaly za své kvůli šířící se nákaze.



I v době omezení volného pohybu osob však koně potřebují mít zejména kvůli správnému zažívání dostatek pohybu, a tak Kellnerová a spol. stále musí pracovat se svými svěřenci bez výraznějších úlev.

„Hodně koní mělo pauzu v období mého zranění, takže teď naopak využívám tohle období, abych jim budovala svaly a kondici a připravila je, doufám, na potenciální sezonu, která nás snad bude čekat,“ uvedla Kellnerová pro internetovou televizi EquiTV.

Anna Kellnerová z týmu Prague Lions při soutěži Global Champions League v Miami.

Po odložení olympijských her stále doufá, že se uskuteční alespoň část parkurové série Global Champions. Odsunuta zatím byla čtyři kola, ale další pravděpodobně budou následovat. „Věřím, že se v létě vrátíme na kolbiště a budeme závodit,“ řekla česká reprezentantka.



„Myslím si, že Global Champions interně už toto hodnotí. Počítá, kolik se jich nakonec uskuteční, ale samozřejmě s Prahou se pořád počítá, protože je to až v listopadu. Budeme dělat všechno pro to, aby se to uskutečnilo, protože je to opravdu velké finále. Přijít o něco takového by byla opravdu pro sport škoda,“ uvedla Kellnerová.

Roční odklad her jí vyhovuje. „Kdyby se hranice otevřely třeba dva měsíce před olympiádou, bylo by to hodně složité nejen pro mě jako pro jezdce, ale také pro koně,“ dodala Kellnerová.