Prokletí zlomeno. Pražští Lions dobyli v souboji favoritů Žižkov

V roce 2016 zde Lions smolně prohráli ve finálovém Czech Bowlu, který nechvalně proslavila závěrečná chyba Jana Dundáčka a rozhodčích.

O rok později se Lions vrátili na Žižkov k dalšímu pražskému derby a opět se radoval z výhry soupeř. V roce 2018 se Lions představili na Žižkově hned dvakrát. V úvodu sezony podlehli Black Panthers, v černu nestačili na Ostrava Steelers.

Až nedělní pátý pokus dopadl úspěšně.

Prague Lions zahájili Paddock ligu zápasem proti rivalovi z Ostravy. Steelers vstoupili do zápasu silně oslabeni. Zahraniční quarterback hostů Randall Schroeder prodělal před sezonou zánět slepého střeva a do hry ještě nebyl připraven. Na klíčový post se tak dostal veterán Alan Kosniovský.

Bohužel pro Ostravu, spoluhráči z útoku mu nevděčnou roli neusnadnili. Kosniovský byl často pod velkým tlakem a přesné přihrávky nedokázali hráči Steelers udržet.

„Kluci si snad vzali špatné rukavice, vůbec jsem se neposouvali po hřišti,“ povzdechl si v nadsázce další veterán týmu Martin Wasserbauer. Steelers se i přes velké nasazení 39letého Kosniovského do endzóny s míčem nepodívali.

„I přes výsledek klobouk dolu před Alanem, jakým způsobem naskočil do těžké role,“ ocenil výkon Kosniovského hrající trenér Steelers Garrett Griffeth.

Ten mohl být aspoň spokojený s výkonem obrany, která dovolila soupeři pouze jeden touchdown. V úvodní čtvrtině utekl za obranu Marek Suchý a quarterback Michael Hayes našel Suchého přesným pasem.

Lions si připsali důležitou výhru, v ofenzivě jim to ale hodně skřípalo. Výhra o jeden touchdown proti soupeři, který hrál s náhradním quarterbackem, nebudí příliš optimismu. Uvědomoval si to i hlavní trenér Lions Zach Harrod. „Zapálit lodě a jít dál. To je naše motto pro letošní sezonu. Neřešíme, co se stalo v minulosti a hledíme kupředu. Byla to ošklivá výhra, ale přesně toto jsme potřebovali.“

Sestřih ze zápasu Prague Lions - Ostrava Steelers:

Další zápasy Paddock ligy jsou na programu tento víkend. Brno Alligators vyrazí na hřiště Pilsen Patriots. Pardubice Stallions pak pojedou na půdu nováčka z Ústí nad Labem.