Nečekaná pomoc z nebes a outsider z Plzně dál drží naději na play off

Ostatní sporty

Další 1 fotografie v galerii Duel české ligy amerického fotbalu mezi Plzní a Pardubicemi přerušily kroupy. | foto: Jan Hutter

kvě 14 2019

Měl to být klíčový zápas o zachování šancí na play off. Pilsen Patriots se po čtyřech zápasech Paddock ligy amerického fotbalu nacházeli před propastí. Prohra s Pardubicemi by téměř jistě znamenala konec nadějí na semifinále. Outsider utkání se však ve zlomový moment dočkal nečekaného zvratu.

Důležitý zápas nabídl všechno. Přetahování o vedení, nervy drásající koncovku i nevyzpytatelné počasí. Hráči amerického fotbalu jsou zvyklí hrát v různých podmínkách od vedra po bláto. To, co si na ně počasí přichystalo v Plzni, ale nikdo z nich nezažil. Za stavu 7:7 se na konci prvního poločasu začala stahovat mračna. Sílící bouřka dávala předvídat, že zápas bude muset být přerušen. Nic zvláštního. Nebylo by poprvé, kdy by bouřka přerušila na pár minut zápas. Jenže bouřka nebyla to jediné, co se na hřiště v Plzni sneslo. Bezprostředně po přerušení zápasu začaly padat kroupy. Ty vzaly hřiště kobercovým náletem a celá hrací plocha byla zasypána. Dlouhá pauza Silná vrstva krup po celém hřišti, všechny čáry smazané. Co s tím? Oba týmy i rozhodčí se shodli, že udělají vše pro to, aby se mohlo hrát. A tak hráči vzali shrnovadla, někteří i lavičky, a začali kroupy odklízet. Alespoň v místech, kde mají být čáry. „Už jsem toho zažil hodně, ale tohle ještě ne,“ hulákal se shrnovadlem v ruce manažer týmu Libor Kurfirst. Po téměř dvouhodinové pauze se hřiště podařilo dát do hratelné podoby. Že nepříznivý terén bude nahrávat obranám? Omyl. Oba útoky po nevýrazné první půlce ožily. „Čekal bych, že prim budou hrát obrany, ale stal se pravý opak a ve druhém poločase dominovaly útoky,“ hodnotil pardubický trenér Petr Košťál. Zápas české ligy amerického fotbalu mezi Pilsen Patriots a Pardubice Stallions přerušily kroupy. Připravit hřiště trvalo dvě hodiny. Přetahovaná o vedení pokračovala. Většinu druhého poločasu tahaly za delší konec provazu Pardubice. Nakonec se ale radovala Plzeň. Ta se nebála v závěru zariskovat. Minutu a půl před koncem skórovala touchdown. Následné potvrzení kopem by srovnalo skóre. Patriots ale hráli na vítězství a rozhodli se potvrzovat útočnou akcí za dva body. Po dlouhém slalomu se do endzóny dostal domácí quarterback Ryan Pahos. Sestřih ze zápasu Pilsen Patriots - Pardubice Stallions: Patriots dokázali odrazit závěrečný nápor soupeře a radovali se z důležitého vítězství 23:22. „Mohlo to skončit jakkoliv. Nejsem si jistý, že jsme si zasloužili vyhrát, ale bereme to,“ radoval se po zápase hlavní plzeňský trenér Jesse Thompson. Oba týmy jsou tak bok po boku v boji o druhé postupové místo do semifinále. Již v neděli je na programu odveta, která více prozradí postupový scénář do vyřazovacích bojů.