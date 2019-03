Druhé čtvrtstoletí amerického fotbalu bez hegemona a s hladovými nováčky

Po očekávaném odchodu krále posledních sezon Prague Black Panthers do nejvyšší rakouské soutěže je tady dalších osm týmů, které se chtějí poprat o Czech Bowl.



„Prague Lions a Ostrava Steelers jsou před sezonou papírovými favority na účast ve finále, rozhodovat ale budou detaily a samozřejmě i štěstí,” soudí PR manažer České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.

Ostrava vs. Praha

První test formy předvedou favorité proti sobě úvodním zápasem Paddock ligy. Loňští finalisté z Ostravy vyráží na stadion Viktorie Žižkov k televiznímu zápasu s Lions, kde se Ostravě v posledních letech poměrně daří.

Naopak pro pražský tým je Žižkov prokletý, předchozí čtyři zápasy na tomto stadionu Lions prohráli.

Nejstarší český klub udělal před sezonou velké organizační změny. Cíl je jasný: konečně dosáhnout na vytoužený titul, který byl v posledních letech už tolikrát blízko. Nový hlavní kouč Zach Harrod si organizační změny v Lions pochvaluje: „Mám více času na trénování. Letos je v týmu sedm trenérů, což jsme nikdy neměli. Je to úplně něco jiného.“

I letos se chtějí Lions opírat o quarterbacka z Ameriky. Dlouhán Michael Hayes by měl být hlavní ofenzivní zbraní jediného pražského účastníka letošní sezony. V obraně bude úřadovat krajan linebacker Joel McCandless.

U Steelers zůstalo vše při starém. I do sezony povede Ostravu již potřetí hrající trenér Garrett Griffeth. Ten v Ostravě nastolil řád, který vytáhl ostravský tým dvakrát do Czech Bowlu. „Je vidět kontinuální práce. Ke změnám došlo, ale základ jsme postavili, když jsem poprvé přišel,“ potvrdil Griffeth. Ten je pilířem obrany a sehranost může hrát v úvodním zápase velkou roli.

Nováčci se silnými lídry

Velké očekávání netají tým Brno Sígrs. Bude chtít zopakovat loňskou účast v semifinále. Jejich městští rivalové Alligators naopak touží získat nadvládu nad Brnem zpět.

Nelze podceňovat ani stálici ligy z Pardubic. Stallions loni po slibném začátku bojovali především se zraněními a letos chtějí zpět do semifinále. V minulé sezoně poslední Pilsen Patriots do týmu přivedli bývalého hlavního trenéra Black Panthers Jesseho Thompsona. I oni tak myslí na play off.

A co nováčci? Ústí nad Labem Blades pod vedením zkušeného Daniela Leška určitě nebudou patřit k otloukánkům, jak to u premiantů obvykle bývá. A Vysočina Gladiators s - na poměry evropské soutěže - hvězdným quarterbackem Reginaldem Langfordem a silnou domácí základnou chtějí do play off.

Kdo usedne na opuštěný trůn tuzemské soutěže? Hladových adeptů je hned několik.