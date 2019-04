Nováček z Vysočiny dál drtí soupeře. Lions si napravují reputaci

Roli favoritů dokázali hráči Vysočina Gladiators potvrdit. Nedali Alligators šanci a zvítězili vysoko 43:7. Brňanům se tak nepodařilo navázat na solidní výkon ze zápasu s Prague Lions. Útok nebyl schopný najít recept na obranu domácích.

Naopak Gladiators v útoku předvedli další dominantní výkon. Tři touchdowny si připsal devatenáctiletý David Calta. „Tři touchdowny jsou můj rekord, takže jsem samozřejmě rád. Ze začátku se nám v útoku dařilo,“ hodnotil první poločas Calta.

„Přestože skóre bylo velké, tak zápas nebyl vůbec jednoduchý,“ hodnotil hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus. „Měli jsme plán vstoupit rychle do zápasu,“ popisoval Paulus. To se Gladiators podařilo. Necelé dvě minuty po začátku zápasu našel quarterback Reginald Langford nikým nehlídaného Joshuu Purdieho, který otevřel skóre.

Poločasové skóre 31:0 a předvedená hra napovídala, že by se tentokrát nemělo jednat o zápas s infarktovým koncem.

„Chtěli jsme se učit, jak hrát s časem. To jsme minulý týden proti Ostravě nezvládli a myslím, že se nám to tentokrát povedlo,“ hodnotil Paulus průběh druhého poločasu.

Gladiators si druhý poločas pohlídali. Přestože první útok Alligators skončil touchdownem, tak v dalším průběhu zápasu již dominoval útok domácích.

Sestřih Vysočina Gladiators - Brno Alligators:

Viditelně zklamaný byl po zápase hlavní trenér Alligators John Stevenson. „Po zlepšeném výkonu z minulého týdne jsme tentokrát nebyli schopni soupeři konkurovat. Udělali jsme spoustu základních chyb,“ litoval Stevenson.

Lions zničili Sígrs

Nepřesvědčivý výkon útoku Lions z úvodního zápasu Paddock ligy je zapomenut. Od druhého kola totiž pražský tým své soupeře v útoku válcuje. Další obětí produktivity Lions byli brněnští Sígrs. Brno minulý zápas vyhrálo s Pardubicemi až poslední akcí zápasu, kdy se Sígrs podařil dokonat obrat.

První poločas nabídl pouze dva touchdowny Lions. V obou případech našel quarterback Hayes receivera Stevense. Ve druhém poločase již začala útočná smršť domácích. Na touchdowny Ječného, Kohuta a Suchého ve třetí čtvrtině dokázali Sígrs zareagovat pouze skórováním Clarka a Mašlanky. Do závěrečné čtvrtiny se tak šlo za stavu 35:14.

V té vykřesal naději pro brněnský tým opět Mašlanka, který snížil skóre na 21:35. Sígrs se připravovali na další infarktovou koncovku, kterou zažili v letošním ročníku Paddock ligy v obou předcházejících zápasech.

Sestřih ze zápasu Prague Lions - Brno Sígrs:

Lions měli jiný názor na průběh závěru zápasu. Stevens a McCandless přidali další tři touchdowny a pražský tým se radoval z konečného skóre 55:21. „Celkově si myslím, že jsme odehráli nejkompletnější zápas,“ hodnotil výkon svého týmu hlavní trenér Lions Zach Harrod.

Hřebci chybovali, přesto slaví

V prvním měření sil dokázal nováček z Ústí nad Labem dlouho držet krok s favorizovanými Stallions. První čtvrtina odvety se ale Blades nevydařila a rychle se dostali do ztráty 13 bodů. Nepříznivý průběh se Ústí podařilo zvrátit. Touchdowny Imra a Dieuseula se Blades dostali ve druhé čtvrtině do vedení 14:13.

Paddock liga Tabulka Skupina Západ:

Prague Lions 4-0

Pardubice Stallions 3-1

Pilsen Patriots 1-2

Ústí nad Labem Blades 1-3 Skupina Východ:

Vysočina Gladiators 3-0

Aquaponik Ostrava Steelers 1-2

Brno Sígrs 1-2

Brno Alligators 0-4

„Věděli jsme, že Blades se na nás dobře připraví a nebude jednoduché v odvetě zvítězit,“ hodnotil zápas hlavní trenér Pardubic Petr Košťál. „Povedl se nám začátek zápasu, kdy jsme soupeři odskočili, ale poté jsme sérií vlastních chyb dovolili Blades se do zápasu vrátit.“ Košťál narážel především na ztráty míčů, kterých se dopustil útok domácích.

Blades nedokázali na vydařenou druhou čtvrtinu navázat. Pardubický Horáček s vypršením času prvního poločasu touchdownem posunul svůj tým k vedení. „Naštěstí se nám povedlo skórovat ještě poslední akcí prvního poločasu. To nám vlilo do žil energii do druhé půli zápasu, která byla z naší strany mnohem vydařenější,“ uvedl Košťál.

Stallions ve druhém poločase přidali ještě touchdowny Ženky a Ministra. Blades recept na překonání obrany ve druhém poločase nenašli, a tak se z vítězství 38:14 radovali Stallions.