Jsme stále na vzestupu a přinášíme emoce, věří šéf amerického fotbalu

Narůstající zájem je potvrzen i získání nového titulárního partnera. Nejvyšší liga, která začíná na konci března, ponese název Paddock liga.

Myslíte, že se u nás zlepšuje povědomí o americkém fotbale?

Vnímání je stále na vzestupu. Srovnání meziročních nárůstů relevantních metrik ukazují, že jsme jedním z nejdynamičtěji rostoucích sportů. Americký fotbal sleduje stále více lidí, a to jak na stadionech, tak v rámci televizních přenosů nebo mediálních výstupů. Řada sportů se potýká s problémem úbytku členské základny, nám přibývají jak aktivní hráčky a hráči, tak fanoušci. Věřím, že i do budoucna budeme růst.

Jak k tomu přispívá ve světě stále více populární NFL?

Linka NFL je pro nás velmi důležitá a intenzivně s ní pracujeme. Jednoznačnou výhodou je znalost specifik amerického fotbalu u českých fanoušků NFL, kterým tak lze snáz přiblížit domácí scénu. Platí to samozřejmě i obráceně - většina našich členů sleduje NFL. Dá se říct, že jde o dokonalou synergii, která je navíc podpořena tím, že NFL se hraje v jiné části roku než naše hlavní soutěž mužů. Další plus je možnost sledovat zápasy NFL s velmi kvalitním českým komentářem na různých televizích. V posledních letech se nám daří získávat akreditace i pro jednoho sportovního českého fotografa, díky jehož fotoreportážím se lze ještě lépe vcítit do jedinečné atmosféry NFL zápasů.

Máte nového partnera, značku Bitters vystřídal Paddock.

Přináší nám doslova novou energií. Se společností Paddock Drink jsme uzavřeli víceletou spolupráci. Od ní si slibujeme, že se Paddock stane nositelem zábavy a emocí, které k fotbalu patří.

Prozraďte, jak je složité pro sport velikost amerického fotbalu získat velkého partnera?

Je zatím spoustu tvrdé práce, která vlastně nikdy nekončí. Především je nutné znát dobře produkt, který nabízíte, stavět na jeho silných stránkách. Dále musíte pochopit potřeby potenciálního partnera, jeho očekávání dát do souladu s vašimi možnostmi a dovednostmi.

Co všechno titulární partner přináší do amerického fotbalu?

Dává nám větší svobodu v realizaci projektů, které rozvíjejí náš sport. Můžeme si dovolit investovat do dalšího vylepšování produktu s názvem „americký fotbal“. Do jeho atraktivního a srozumitelného přibližování veřejnosti, do vytváření interakce s ním. Můžeme mít víc televizních přenosů, intenzivněji přinášet informace z dění doma i v zahraničí. Díky Paddocku, ale i dalším partnerům diverzifikujeme financování dalšího rozvoje.

Má americký fotbal nějaké nevýhody v získávání nových fanoušků?

Jako všechno má i americký fotbal svoje plusy a mínusy, které navíc každý může vnímat jinak. Obecně jde o některá specifika amerického fotbalu, pro někoho může jít o neznalost pravidel, někomu nevyhovuje základní princip, kdy hra je rozdělena do dílčích akcí. Většinou ale stačí dát fotbalu šanci a brzy objevíte jeho nesporné výhody a krásy. Naší úlohou je tedy mimo jiné vysvětlovat, povzbuzovat a pomáhat vytvářet si k fotbalu vztah. Z rostoucího zájmu o něj lze dovozovat, že se nám to daří.

Berete další sporty jako konkurenci, případně jaké?

Svým způsobem každý, ale snažíme se to takto nebrat. Určitě je dobré sledovat ostatní, obohacuje to naší vlastní cestu, rádi se inspirujeme u lepších, naopak pomocnou ruku nabízíme těm za námi. Je pravda, že v mnoha přímých komparacích obstojíme. Z nejrůznějších statistik a metrik mě v poslední době zaujalo srovnání ve vysílání v televizi. S hokejem, tenisem nebo basketbalem se samozřejmě měřit nemůžeme, ale 38 hodin vysílání obsahu s tématikou amerického fotbalu v roce 2018 je velmi solidní výsledek. Víme, že máme meziroční nárůst o 30 procent. Ještě víc ale vynikne, když vedle našeho údaje dáme čísla například softballu, baseballu nebo ragby. Vesměs jde o olympijské a sledovanost mají nižší. A pro mnohé možná překvapivě příznivě dopadne i srovnání s florbalem, jedním z nejrozšířenějších a nejkvalitněji řízených sportů v České Republice. Průměrný počet diváků na utkání základní části nejvyšší ligy byl v probíhající sezoně 335, v americkém fotbale v loňském roce 1. liga 319, 2. liga dokonce 337. Už teď se těším na čísla letošní Paddock ligy!

Kde vidíte americký fotbal za pět nebo deset let?

Neříkám, že postrádáme nadčasové vize, ale spoléháme na každodenní poctivou práci. Jsem přesvědčen, že díky tomuto přístupu udržíme růstový trendů v oblasti organizační i sportovní. Důležitým předpokladem je schopnost vytvářet podmínky pro rozvoj klubů, rád bych, aby se zprofesionalizovalo jejich manažerské i trenérské řízení.

Momentka z Czech Bowlu: Ostrava Steelers vs. Prague Black Panthers

Před startem Paddock ligy to vypadá na vyrovnaný boj. Jak jsou rozvržené síly?

V základní části očekávám velký boj o účast ve vyřazovací části. Doslova každý zápas, každý touchdown nebo i yard může rozhodnout. Zajímavé bude určitě sledovat oba nováčky v elitní soutěži, týmy Ústí nad Labem Blades a Vysočina Gladiators. Oba týmy nebudou chtít být do počtu a s týmy Pardubice Stallions, Pilsen Patriots a oběma brněnskými, jak Alligators tak Sígrs, se poperou o play off. Samozřejmě jen ty nejvyšší ambice musí mít oba protagonisté zahajovacího zápasu Paddock ligy, Prague Lions a Ostrava Steelers. Ten se odehraje již 31. března na stadionu Viktorie Žižkov, již tradičně před televizními kamerami České televize.

Na co se mohou fanoušci v letošní sezoně těšit?

Na atraktivní a napínavé zápasy plné emocí, při absenci Prague Black Panthers po letech na nového šampiona. Na televizní přímé přenosy, magazín Touchdown, velkou porci informací i zábavy. A díky novému partnerovi i na řadu překvapení.