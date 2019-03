Lions bez rivala cítí šanci. Chceme ukončit dlouhé čekání, říká lídr Růžek

Startovací pozici na cestě za trofejí ulehčuje dnes jedinému pražskému týmu v Paddock lize fakt, že velký rival a nejúspěšnější tým posledních let Prague Black Panthers v nové sezoně bude působit v první rakouské soutěži.

„Jako hráče mě to mrzí, bez ohledu na jejich odchod je pro nás cíl každý rok stejný - chceme titul,“ vyhlašuje Růžek, jeden z nejlepších českých running backů posledních sezon.

Když na začátku opomenu změny ve vedení, do nového ročníku Paddock ligy jdete i s novým quarterbackem. Dobře pohybově nadaného Zacha Bartlowa nahradil dlouhán se silným ramenem Mike Hayes. Jak myslíte, že to změní váš útok?

Paradoxně zase tak velké změny nečekám. Navíc bych kluky ani nedělil na dva různé a odlišné druhy quarterbacků. Samozřejmě jsou mezi Zachem a Mikem jisté rozdíly, nicméně jakýkoliv hráč, který přijde do Čech z americké univerzity, je velice dobře atleticky vybaven, bez ohledu na svoji výšku. Samozřejmě bude záležet, jak Mikovi sedne náš playbook a jak si s námi v ofenzivě bude celkově rozumět, nicméně žádné drastické změny se nechystají.

Jak velký vliv má nový quarterback na hru ofenzivní lajny?

Zde navážu na předchozí otázku. Myslím, že to nebude mít žádný vliv. Mike se opravdu hýbe velice dobře, umí se orientovat v kapse a umí se rychle zbavit balónu, když cítí tlak. Jediné, co může naši ofenzivní lajnu ovlivnit, je malá přestavba, jelikož jsme přišli o tři startery z loňské sezony.

Máte nového hlavního trenéra Zacha Harroda. Jak on změní ofenzivu oproti defenzivnímu předchůdci?

Zach byl poslední čtyři roky prakticky nepsaným hlavním koučem. Akvizice Kyla Duncana před pár lety mu práci ulehčila, jelikož si Kyle na sebe vzal spoustu práce. Nicméně poslední dva roky jsme bohužel tak šťastnou ruku při výběru trenéra neměli a Zach byl téměř od začátku prakticky hlavní trenér, i když na papíře byl „pouze“ ofenzivní koordinátor.

Přiznejte však, že vaše soupiska doznala řadu změn. Více než v předcházejících letech. Dokážete se do prvního zápasu na konci března sehrát?

Je pravda, že změn v kádru je opravdu hodně. Přišlo ale několik kluků z českých týmů, kteří se velice rychle zapracovali, myslím, že si s týmem sedli. Co se sehrávání týče, zatím to vypadá velice dobře. Doufám, že vše vyladíme natolik, abychom vyhráli první utkání ligy před televizními kamerami a na žižkovském stadionu proti Ostravě uspěli. Poté nás čeká hned volný víkend a spousta času na to doladit nepřesnosti a vypilovat komunikaci a načasování. Je ale jinak jasné, že k pořádnému sehrání nebudou stačit ani dva nebo tři týdny. Chce to zkrátka čas.

Budete s novými americkými importy letos silnější, nebo ztráta na poměry české soutěže hvězdného Jamese Brookse bude hodně znát?

James se dá jen těžko nahradit, to víme. Byl jednoznačně nejlepším defenzivním linemanem v lize. Nicméně z mého pohledu jako hráč v lajně nemůže ovlivnit hru tolik jako třeba linebacker, kterého máme nového z Ameriky. Když byl James zdvojen, potažmo ztrojen, byl prostě vymazán ze hry, nebo alespoň zastaven na potřebnou dobu. Případně se dalo běhat od něj. To u linebackera jde hůře, obzvláště u tak atleticky vybaveného jako Joel, jenž může ovlivnit jakoukoliv akci na hřišti.

Co vaše osobní cíle do nové sezony, jste už zdravotně na sto procent v pořádku?

Zdravotně se cítím líp než loni, i když už to samozřejmě není zdaleka co dřív. Mám slušně natrénováno, po poslední operaci jsem nemohl dělat nějaké stěžejní cviky, ke kterým jsem se mohl letos konečně vrátit. Bohužel jsem na druhou stranu přibral pár kilo navíc, tak uvidíme, jak to půjde. Osobní cíle si moc nedávám, sezona pro mě není o tom, jestli si jako hráč připíšu 10 nebo 1000 naběhaných yardů. Chci, abychom konečně zvedli po dlouhém čekání nad hlavu pohár pro vítěze Czech Bowlu. Takže jediným osobním cílem pro sezonu je pomoci týmu k vítězství, jakkoliv budu moci a samozřejmě zůstat zdravý.

Running back Prague Lions (Lukáš Růžek) patří k největším oporám pražského týmu.

Šance na úspěch se zvyšují, jelikož Prague Black Panthers, letitý hegemon české lize, letos nastoupí pouze do rakouské soutěže. Jaký myslíte, že to bude mít vliv na soutěž?

Na jednu stranu bude asi soutěž vyrovnanější a divácky atraktivnější. Toto tvrzení je ovšem dvoustranné, neboť právě zápasy s PBP byly vždy lákadlem a atraktivní podívanou. Za mě jako za hráče mi budou chybět. Vždycky chcete bojovat proti těm nejlepším.

Přesto šance na vytoužený titul by měly být rozhodně vyšší, brali byste přes sílu Ostravy či Pardubic i účast ve finále jako úspěch?

Odchodem PBP se nic nezměnilo. Vždy je cílem titul a cokoliv jiného je bráno jako neúspěšná sezona. Tento rok to není jiné. Je čas ukončit to dlouhé čekání. Titul je jasný cíl. Cesta to nebude lehká, ale chceme uspět.