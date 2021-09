Přes La Manche do Prahy. Jak Bernardová zvládla 1 111 kilometrů dlouhý triatlon

Po patnácti a půl hodinách zdolala kanál La Manche. Jenže na břehu místo obvyklého vydechnutí českých pokořitelů „Já sú tak šťastné“ věděla, že teď to „začíná“. Že tvrdá šichta ani zdaleka nekončí, že to byla jen první část jejího bláznivého a extrémního triatlonu. Abhejali Bernardová o pár hodin později sedla na kolo a z francouzského Calais vyrazila do 900 kilometrů vzdáleného Chebu, aby odtud ještě doběhla zbývajících 177 kilometrů do centra Prahy.