Bernardová už přeplavala La Manche, do Chebu pokračuje na kole

Abhejali Bernardová podruhé přeplavala kanál La Manche. Deset let po prvním úspěšném pokusu tentokrát svůj cíl nemá splněný, protože překonání zhruba 35 kilometrů z Doveru do Calais je jen první ze tří dílů triatlonu, během něhož se chce dostat z Anglie až do Prahy.