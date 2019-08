V úvodních trénincích v Brně předčil Salač zkušenějšího Kornfeila

Salač na rozdíl od Kornfeila dokázal v druhém tréninku vylepšit dopolední čas a ztratil 888 tisícin na nejrychlejšího Gabriela Rodriga z Argentiny. Čtrnácté místo v kombinaci tří tréninkových časů jako poslední zajišťuje přímý postup do druhé části kvalifikace.

Kornfeil za Salačem zaostal jen 139 tisícin, ale v tradičně vyrovnaném poli nejslabší třídy to stačilo až na 18. příčku. Pokud by se v sobotním třetím tréninku neprobojoval mezi nejlepších čtrnáct, musel by do úvodní kvalifikace, z níž postoupí do druhé části pouze čtyři nejrychlejší.