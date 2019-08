Motocyklista Abraham trénoval ve výšce u mistra smyku Xause

Pod dohledem veterána se dvěma sezonami v MotoGP a deseti roky v superbikovém šampionátu se učil hledat svoje limity třeba i na chatrných motorkách, které se pod ním div že nerozpadly.

Páteční program Grand Prix 9.00 Moto3 – 1. volný trénink

9.55 MotoGP – 1. volný trénink

10.55 Moto2 – 1. volný trénink

11.50 British Talent Cup – 1. volný trénink

13.15 Moto3 – 2. volný trénink

14.10 MotoGP – 2. volný trénink

15.10 Moto2 – 2. volný trénink

16.05 British Talent Cup – 2. volný trénink

„Když jdu na dráhu, jsem zvyklý požadovat pro sebe co nejlepší možnou motorku. Protože na ni mám. Rubén před nás vytáhl takové staré – jak to říct slušně – potvory z Číny, hrozné mašiny s ještě horšími pneumatikami, které ani nejely moc rychle, a poručil mi: dělej, co umíš!“ líčil Abraham svoje nové aktuální tréninkové poznatky.

Chvilku kroužil po trati sám, chvilku závodil s Xausem, a nakonec byl překvapený víc, než čekal. „Předek motorky pode mnou klouzal, zavíral se a skákal, ale to se Rubénovi právě líbilo. Učil jsem se i z takového materiálu vymačkat, co to jde. Mělo to něco do sebe,“ pravil jediný Čech v MotoGP.

Sedlání „staré herky“ nebylo jedinou součástí přípravy, kterou v Andoře absolvoval. Xaus ho zavedl i do posilovny, kde mu ukazoval cviky, jimž se během kariéry věnoval on, a speciálně s Abrahamem na okruhu projížděl zatáčky.

„Kdo se v motorkách vyzná, tak ví, že Rubénovi šly dost dobře smyky do zatáčky a ze zatáčky. To se od něho dá určitě odkoukat. Každé ježdění mi má co dát, jakýkoliv kvalitní jezdec mi má co říct. Pořád můžu poznat něco nového, co se můžu naučit, co mě překvapí,“ podotkl Abraham, s tím, že konkrétní detaily tohoto trénování si nechá pro sebe. „Byly to věci, které jsem nikdy nedělal. Třeba je někdy vyzkouším a uvidím, jaké budou mít na moje výkony vliv,“ plánoval si.

Pouze vysokou nadmořskou výšku, kterou z Andorry znají třeba profesionální cyklisté, ke své přípravě Abraham nevyužil. Okruh, na němž trénoval, je sice položený hodně vysoko, musel by ale na něm běhat nebo vyvíjet jinou fyzickou aktivitu, aby účinky vysokohorského prostředí pocítil.

Ode dneška už se naplno vrhne do domácí Grand Prix, s níž má stále nevyrovnané účty. Abrahamovým maximem z Masarykova okruhu je 9. místo na Ducati v roce 2012, také však zde závod šestkrát nedokončil.

„Strašně moc bych zde chtěl urvat nějaké body,“ neskrývá. Letos má na svém kontě pouze dva závody s bodovým ziskem a rád by přidal další.

Jak na to? „Chce to být od pátku co nejlepší a pak v tom pokračovat. Mám tendence mít pátky hodně dobré, soboty solidní a neděle nejhorší. Chce to udržet si standard a nastavit si to v hlavě,“ plánuje si.