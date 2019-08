Abrahamovy zkažené plány: místo exotiky vyhozené peníze

Na zkušenosti, které nabyl během pauzy před tímto víkendem, kdy se šampionát znovu rozběhne na Masarykově okruhu při Grand Prix, by však vyhlášený milovník adrenalinu nejraději zapomněl.

Z dlouho plánované cesty na motorce z Kyrgyzstánu až domů mu zůstala pouze cesta letadlem do místa startu a zpět, doplněná zjištěním, že domluvená agentura někde na cestě „zašantročila“ stroje, na nichž měli Abraham a jeho kamarád jet.

„Každý jsme přišli o 40 tisíc korun,“ spočítal Abraham výdaje za letenky, víza do několika zemí, které plánoval projet, a poplatky za přepravu motorek, které nedorazily na místo určení.

Z Kyrgyzstánu plánoval 9 200 kilometrů dlouhou štreku přes Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazachstán a Rusko, podle času s odbočkou do Arménie, Gruzie, Ázerbájdžánu a Turecka.

Místo vytouženého tripu si musel hledat náhradní program. V kyrgyzském Biškeku motorky čekají až dnes, ale to už se 29letý jezdec v Brně chystá na nedělní závod. „Agentura motorky na místo dovezla o devět dnů později. My jsme byli ochotni pár dní čekat, ale ne tak dlouho, protože pak by nás už tlačil čas. Když nám náš prostředník vůbec nebyl schopen garantovat, že budeme mít na čem cestovat, v Biškeku jsme se otočili a odletěli jsme zpět,“ řekl závodník.

Příběh pak hned po návratu ještě korunoval veřejnou slovní přestřelkou se zprostředkovatelem přepravy na Facebooku. Fanoušky vyzval ke sdílení jejich rad a zkušeností se zmíněnou agenturou, čímž její zástupce jen popudil.

Vzhledem k tomu, že agentura je z Polska, chápe i vystudovaný bakalář práva Abraham, že jednání o náhradě škody může být velmi zdlouhavé a komplikované.

„Dokonce nám napsali, že je vlastně dobře, že nám motorky nedorazily. Že bychom takovou cestu nemohli zvládnout,“ pokrčil rameny. Poté, co před lety absolvoval podobný čundr po jihoamerické Patagonii, kde za 10 dní najezdil pět tisíc kilometrů až k nejjižnějšímu bodu světa, ho takové rozuzlení může víc vytočit než uklidnit.

Místo adrenalinu na exotických cestách si doma vyměňoval olej v motorkách, zajel se podívat na motokros do Lokte a chystal se na Grand Prix. „To je ale odpočinek, který já zrovna moc nemusím. Víc bych si odpočinul na cestě,“ řekl.

Už jen odevzdaně a s pobaveným úsměvem přidá historku z června, kdy neznámému člověku v nouzi půjčil 150 eur. „Angličan se synem, s pěkným drahým autem. Počítal jsem s tím, že mi ty peníze štípne, ale říkal jsem si, že třeba má opravdu problém. Kdybych mu nepomohl, byl bych na sebe naštvaný. Tak jsem mu pomohl. A od té doby se po něm slehla zem,“ přiznal Abraham.

O tom, že by ho patálie měly před Grand Prix rozhodit, ale nechce ani slyšet. „Do závodu půjdu s čistou hlavou,“ ujistil.