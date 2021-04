Start odložen. Závodil bych, až bych brečel, říká Lacko

„Čtyři podniky se pojedou i bez diváků, to pořadatelé už v předstihu oznámili, zbytek organizátorů vyjádřil velkou podporu tomu, že své závody taky uskuteční. Šampionát by se měl na rozdíl od loňska završit udělením titulů,“ věří Jan Kalivoda, šéf komunikace Buggyry.

V Misanu měla pětitunová monstra závodit 22. a 23. května, jenže podnik je odložený na říjen. „Dalo se to očekávat, v Itálii se epidemická situace zhoršovala. Všechno bylo z naší strany podřízeno startu na konci května, říjen nám nabourá přípravu na Dakar, ale tak už to chodí,“ nestresuje se Kalivoda.

A to ani eso stáje, pilot Adam Lacko. „S manželkou jsme si řekli, že omezíme příjem informací o koronaviru na minimum. Stejně jako Honza nejsem moc překvapený. Sice bych závodil, až bych brečel, ale nedá se nic dělat,“ prohlásil Lacko pro web Buggyry.

Nový start šampionátu tak truckerům obstará maďarský Hungaroring 12. a 13. června. „Ačkoli nepatří zrovna mezi mé oblíbené okruhy, těším se jako moje malé děti,“ řekl mistr Evropy z roku 2017. Právě Maďarsko patří mezi okruhy, kde se pojede stůj co stůj. „I kdyby nemohli fanoušci na tribuny, závody Doma Adam Lacko se svou Buggyrou na trati loňských závodů v Mostě. Šlo o jeden ze dvou podniků, které se odjely. Foto: Ondřej Bičiště

se uskuteční na Nürburgringu, v Mostě, Jaramě a Hungaroringu,“ informoval Kalivoda. Podle něj by letošní šampionát mohlo zhatit jedině uzavření hranic.

Kvůli přeložení Misana na říjen vznikne v závěru ročníku přetlak v termínové listině. „Jsem zvědavý, jak to vymyslí. Poslední víkend v září se má závodit v Le Mans, pak jedeme rovnou do Jaramy. Pokud přesunou Misano na 9.–10. října, bude to znamenat tři týdny na cestách a musíme začít přemýšlet o logistických skladech,“ uvedl šéf týmové logistiky Petr Marek.

Zatím je Misano v kalendáři až o týden později, ale termín ještě podléhá schválení FIA.

Z loňského šampionátu zbyly kvůli pandemii koronaviru trosky, závodilo se jen na konci srpna v Mostě a v polovině října na Hungaroringu. Promotér pak rozhodl, že se nebude vyhlašovat titul ani pořadí týmů. Lacko byl průběžně druhý o šest bodů za lídrem Maďarem Kissem. Mostecký Czech Truck Prix je letos v kalendáři 28. a 29. srpna.

Sestava Buggyry zůstane stejná: mazák Adam Lacko a talentovaní Téo Calvet a Aliyyah Kolocová.

„Adam bude v roli mentora, jeho hlavním úkolem bude pomáhat mladíkům, abychom budovali novou generaci,“ objasnil Kalivoda. „Téo i Aliyyah se zúčastní také francouzského šampionátu, budou mít velké ambice ho ovládnout.“