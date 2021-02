Sestry Kolocovy: Na urážky od Čechů jsme zvyklé, ale video Lopraise byl šok

Sestry Yasmeen a Aliyyah Kolocovy se však rozhodly, že udeří zpátky. Ve jménu všech, kteří nejsou dostatečně silní na to, aby se nechutným narážkám bránili sami. U rozhovoru, který jsme spolu vedly, byl z pochopitelných důvodů i jejich otec Martin Koloc.

Minule jste se Dakaru zúčastnily jako týmové novinářky. Jakou roli jste měly letos?

Yasmeen: Letos jsme plnily roli mechaniček. Pomáhaly jsme jezdcům s bugginami a tak. Byla to zábava. I když jsme neřídily. V Dakaru nemůžete řídit, když nejste plnoletá. Ale i tak jsem si to užila.

Martin: V Dakaru platí striktní regule. Tam nemůžou oficiálně ani nikam popojet. I když jsou v tréninkovém programu, který směřuje k Dakaru 2023.

Aliyyah: Ale hodně jsme se toho naučily. Atmosféra v týmu byla skvělá. Jsem moc ráda, že jsme jely. Takže to určitě bylo velmi přínosné.