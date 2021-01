Buggyra na Dakaru: Engeho slzy, soška pro důchodce

Čtyři posádky, čtyři umístění v top 10. Vítězstvím v lehkých prototypech podtrhl úspěšný ročník veterán Josef Macháček, krotící buginu Can-am DV21.

„Popravdě, nevěděl jsem, že by takový okamžik mohl přijít. Jsem o to víc šťastný, že jsem se stal vítězem Dakaru jako důchodce,“ zářil Macháček se soškou beduína. Dosáhl už na své šesté vítězství na nejslavnější dálkové rallye světa, čímž dorovnal další českou legendu Karla Lopraise. Pětkrát předtím dominoval na čtyřkolce.

Macháček se v 63 letech stal nejstarším triumfátorem na Dakaru, ale v cíli 12. etapy se radoval jako dítě. S navigátorem Pavlem Vyoralem dělali v písku andělíčky. „Teď půjdeme na rampu jako čuňata!“ řehtal se.

„Děkuju Pavlovi, je fantastický, že se vůbec nebojí. A týmu, který do toho vložil neskutečně síly. Auta fungovala skvěle. Dnes už není problém, aby technika překonávala terén, ale je to o rychlosti. Dakar je kratší a rychlejší. Vše musí klapnout. Jde o vítězství celého týmu,“ tvrdil na webu své stáje.



Šéfkonstruktér David Vršecký tuší, že Macháček může být ještě rychlejší: „Vyhráli jsme, ale podle dat ještě máme rezervy. Naštěstí má Pepa to nejlepší před sebou, takže ještě auto někam posuneme.“ I Enge závodil s buginou a při své premiéře obsadil 10. místo.

„Neuvěřitelné. Zvlášť po loňském těžkém roce, kdy mi odešel táta a naopak mi přišlo štěstí, narodily se mi dvě holčičky,“ slzel Enge do kamery. „Díky celému týmu jsem si tím dokázal projít poměrně bez újmy, porazit toho mamuta a ve finále vidět cíl Dakaru 2021, mého prvního. Příprava byla krátká, pořádně jsem nevěděl, do čeho jdu. Díky navigátorovi Vlastovi Tošenovskému a celému týmu jsem tím dokázal projít bez újmy na těle a duchu.“

Macháčkův triumf ho nadchl. „Že vyhrál Pepa, je hlavně jeho zásluha a dokládá to i sílu celého týmu,“ poklonil se i Enge.



Nad očekávání dopadly rovněž obě kamionové posádky týmu Tatra Buggyra Racing. Na 9. příčce skončil Ignacio Casale, rovněž debutant za volantem kamionu. „Rád bych 9. místo věnoval mému otci, se kterým jsem před dvanácti lety poprvé startoval na Dakaru právě v kamionu. Děkuji celé rodině za její podporu a také všem z týmu Buggyra Racing. Byl to můj nejlepší dakarský tým. Fantastickou práci odvedl navigátor Alvaro, ale i David Vršecký, který s námi měl velkou trpělivost. Je to hodně emotivní,“ řekl v cíli Chilan, nejvýše postavený jezdec startující s manuální převodovkou. Dřív závodil na čtyřkolce i motocyklu.



Svůj čtvrtý start na Dakaru proměnil v umístění v první desítce i Martin Šoltys. Uzavíral ji.

„Letošní Dakar jsme si fakt užili po všech stránkách, každý den jsme řešili nějaký problém. Ale dotáhli jsme to do cíle. Jsem rád, že to na počtvrté vyšlo a že jsme v první desítce. Ještě deset Dakarů a třeba ho i vyhrajeme,“ usmíval se v cíli poslední etapy Šoltys.