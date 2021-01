VIDEO: První dojmy Macíka a spol. po příletu z Dakaru

„Pořadí v etapě neznamená výhru v celém Dakaru, nicméně první místa byla pro nás zadostiučiněním, že technika funguje bez problémů. Zjistili jsme, že jde jet na prvním místě, a přitom jsme nejeli přes hranu,“ vyprávěl Martin Macík.

Na letošním Dakaru si se svým Karlem, jak přezdívá kamionu, připsal tři etapové výhry a celkově obsadil čtvrtou příčku, což je výsledkově nejlepší české umístění v ročníku.

Rallye Dakar 2021 Příloha iDNES.cz

Výrazně se prosadil i motocyklista Martin Michek. Po dojetí do cíle byl dokonce devátý, což znamenalo překonání českého maxima v této kategorii, později však dostal dodatečnou 20minutovou penalizaci za neprojetí kontrolního bodu a klesl na 10. příčku. To je vyrovnání výsledku Stanislava Zlocha z roku 1998.

„Nevěším hlavu. Vyrovnal jsem největší český úspěch a teď už se musím jenom překonávat. Je krásné být v historii českého motorsportu. Zkusím se předjet. Těší mě, že jsem byl celkově druhý v netovárních motorkách a česká vlajka vlála vysoko v cíli nejdrsnějšího závodu světa.“

V leteckém speciálu, který v sobotu přistál v Praze, však chyběli někteří z účastníků. Jaroslav Valtr, který měl v závěrečné etapě se svým kamionem nehodu, zůstal v nemocnici v Džiddě. Do letadla se nedostal ani motorkář Roman Krejčí, který předvedl v poslední erzetě skvělé gesto, když půjčil své kolo Liboru Podmolovi, aby dojel do cíle. Těsně před odletem totiž přišel o pas.

„To je mi moc líto,“ říkal Podmol, který má za sebou první Dakar. Zvládl ho, dovezl své příjmení do cíle, jak si přál. Jeho otci se to totiž v roce 1994 nepovedlo, o pět let později zahynul při dopravní nehodě. „Jsem rád, že jsem to dojel. Je to na motorce sebevražedná záležitost. Tátovi dovezu ukázat medaili na hřbitov,“ slíbil.

Na letišti pak ukázal beduína – cenu pro nejlepší trojici z Dakaru – i Josef Macháček. Po pěti výhrách na čtyřkolkách teď přidal další vítězství v podkategorii buggyn (lehké prototypy). „Po dlouhé době jsem dovezl do Česka beduína, a vyrovnal tak Lopraise,“ prohlásil Macháček.

Tím ale naštval Aleše Lopraise, synovce české legendy. Protože co by to bylo za Dakar, kdyby se po něm některé české týmy navzájem nehádaly. Macháček jezdí za stáj Buggyra. Tedy za tu, kterou vlastní Martin Koloc, do jehož dcer se Loprais a jeho navigátor při jedné etapě velmi nevkusně opřeli.

Sice se Loprais veřejně omluvil, nicméně Kolocovy dcery to nepřijaly, protože jim vadilo, že za nimi nepřišel osobně, i když jsou v bivaku jen kousek od sebe. A ke kauze natočily a napsaly ještě dva příspěvky.

Loprais pak pro změnu po příletu na své sociální sítě napsal: „Roudnický mediální kolotoč pokračuje.“ Narážel na fakt, že se tým při prezentaci Macháčkova prvenství srovnává s Karlem Lopraisem či Stéphanem Peterhanselem, přitom 63letý Macháček vyhrál „jen“ dílčí třídu, nikoliv celou kategorii.