Automobilového závodníka Vaculíka zastavila těžká nemoc, touží po návratu

„V září jsem obdržel ne úplně příjemnou diagnózu. V těle mně narostlo něco, co jsem úplně neočekával a nechtěl,“ řekl Vaculík o nádorovém onemocnění, s nímž se potýká.

„Doufám, že se toho velmi brzo zbavím, všechno bude v pohodě a budu znovu schopen nastoupit k závodům. V ideálním případě bych rád jel na podzim Rallye Maroko, ale to je ještě ve hvězdách. Zatím se věnuji rehabilitaci, hlavně dlouhým túrám, které mám povolené,“ pravil.



Během letošního ročníku Dakaru byl Vaculík „přilepený“ jako divák k obrazovkám, na nichž sledoval průběh závodu a průběžné pořadí. „Na dálku ze Znojma se mně to strašně těžko hodnotí. Kluci, co tam byli, říkali, že byl Dakar hodně těžký. Což je jedině dobře. Dakar má být co nejtěžší,“ usmívá se všestranný jezdec.

Loni se vrátil k autokrosu a usiloval o titul mistra republiky. Návrat za volant mu nyní dodává motivaci v těžkých dobách.

„Jeden lékař mi řekl, že už to nepůjde nikdy. Druhý že za dva roky. Tak jsem si to přebral po svém a chtěl bych být zpět příští rok,“ přiznává Vaculík, že cesta zpátky za volant může být dlouhá a těžká. „Motivuje mě celkově to, abych byl zdravý, a to především kvůli svým blízkým a kvůli sobě. Ale závody jsou velkým lákadlem,“ přiznal.