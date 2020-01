Češi na Dakaru: ambice, dobrodružné touhy, pomoc i magnet na klienty

Motocykly

Milan Engel (KTM)

Míří na svůj šestý Dakar, loni na něm zaujal skvělým 15. místem. „Vyplatilo se mi, že jsem jel od začátku hlavou. A podobně chci jet i tentokrát.“

Jan Brabec (Husqvarna)

Po těžkém pádu v tréninku, kdy si zlomil nohu, palce na rukou, žebra, kostrč a ztratil 1,5 litru krve, byl rozhodnutý, že s Dakarem sekne. Je ale zpět a tvrdí, že cílem je první dvacítka.

Milan Engel Jan Brabec

Petr Vlček (Husqvarna)

Dobrodruh, který už třicet let žije v Americe, kde provozuje surfařské obchody. Na Dakaru je počtvrté, loni i předloni shodně skončil na 47. místě.



Jan Veselý (Husqvarna)

Jeho jubilejní desátý Dakar, poosmé pojede s číslem 68. Tradičně jede ve třídě malle moto - má k dispozici jen jednu bednu s náhradními díly a v cíli každé etapy si musí motorku opravit sám.

Český motocyklista Jan Veselý při dakarské rallye v roce 2014.

Martin Michek (KTM)

Dvakrát se stal motokrosovým vicemistrem světa v kategorii MX3, má i šest domácích titulů. Teď se v 31 letech chystá na první Dakar. „Je to velký životní krok, ale pro každého člověka, který se pohybuje kolem motoristického sportu, je Dakar vyvrcholením něčeho.“

Roman Krejčí (KTM)

Na Dakar se vrací po deseti letech, během kterých se věnoval profesní kariéře. Při prvním startu se držel hesla: „Věnec, nebo kotrmelec.“ Stejně jako Veselý a Vlček pojede v kategorii malle moto.

Automobily

Martin Prokop (Ford)

Největší tuzemská hvězda. Bývalý jezdec WRC se každý rok na Dakaru zlepšuje a loni byl už v prestižní kategorii šestý. V přípravě na letošní ročník ho zastavila nejtěžší nehoda kariéry, po které se stále zotavuje jeho navigátor Jan Tománek. Toho nahradí Viktor Chytka.

Tomáš Ouředníček (Ford)

Jeho sedmý Dakar v roli řidiče, nejlépe byl sedmnáctý. „Mám sen, abychom se podívali do Top 10. To je meta, po které bych možná uvažoval i o konci aktivní kariéry,“ říká.

Martin Prokop a Viktor Chytka. Tomáš Ouředníček (vpravo) a David Křípal.

Miroslav Zapletal (Ford)

Věnuje se stavění dakarských vozů pro jiné, teď se ale na závod po čtyřech letech vrací. Jel ho už pětkrát a v roce 2007 skončil sedmý, což bylo roky české maximum.

Martin Kolomý (Ford)

Martin Kolomý (vpravo) a Jiří Štross.

Desetkrát jel Dakar v kamionu, ale po tom minulém dostal vyhazov z týmu Buggyra. Nakonec je zpět, pojede s „osobákem“ v týmu Martina Prokopa a bude mu krýt záda. „Na začátku mi přišlo, že neumím jezdit a půjdu vrátit licenci. Když jsem jel podruhé potřetí, tak jsem viděl, že mi to jde. Sžil jsem se s tím. Teď už se těším na Dakar jako děti na večerníček.“

Boris Vaculík (Ford)

Bývalý autokrosař jede podruhé, předloni po nehodě skončil. „Ta mě ještě dlouho budila. Teď chci dojet do cíle a věřím, že když se to povede, špatné to nebude,“ přemýšlí.

V kategorii automobilů se představí také Petra Zemánková, která bude navigátorkou Španěla Jordiho Queralta.

Kamiony

Aleš Loprais (Praga)

Jeho strýc Karel je dakarskou legendou, ale on už také. Jede počtrnácté, nejlepším umístěním zůstává bronz z roku 2007. Jeho vůz má motor Iveco, ale projekt financuje česká společnost Praga, a tak auto nese název Praga V4S, která odkazuje na ikonickou „vétřiesku“.

Martin Macík (Iveco)

Ve třiceti letech už míří na svůj osmý Dakar! Vyměnil liazku za Iveco, kterou pojmenoval Karel. Nejlépe byl pátý, a tak ještě nepřekonal čtvrté místo svého otce. Očekává, že letos se bude dojíždět za tmy: „Přiznám se, že se toho bojím. Jet 140 kilometrů za hodinu po pláni, když nevíte, kam jedete, není příjemné.“

Aleš Loprais Martin Macík

Martin Šoltys (Tatra)

Jeho třetí Dakar. Je jediným Čechem, který zůstal věrný Tatře. „Má to své výhody i nevýhody. Jedna z nevýhod je, že auto je oproti konkurenci těžké, ale zase v jiných ohledech je to výhoda. Pokud budou v Arábii rozbité štěrkové cesty, jak se někde objevuje, tak bychom mohli využít právě podvozku tatry.“

Robert Randýsek (MAN)

Jeho cílem není závodit, ale být rychlou asistencí pro francouzský tým PH Sport.

Češi jsou i v posádkách zahraničních jezdců. S Polákem Szustkowským jede mechanik Filip Škrobánek, Patricka Garrousteho z Francie bude navigovat Petr Almáši.

Čtyřkolky

Tomáš Kubiena (Ibos)

Počtvrté na Dakaru, zatím ale po dobrém startu - loni byl v jedné z etap třetí - ani jednou nedokončil.

Zdeněk Tůma (Yamaha)

Loňský ročník vynechal, teď je před ním třetí start a tvrdí, že je v jeho silách být v první desítce.

SSV/buggy

Josef Macháček (Can-Am)

Josef Macháček s buggynou týmu Buggyra.

Už tolikrát jste od pětinásobného vítěze čtyřkolek slyšeli, že se na Dakar nevrátí, ale stejně je - i díky přestěhování do Saúdské Arábie - znovu na startu. Pojede v bobtnající třídě buggy a angažující tým Buggyra si slibuje, že mu pomůže sehnat nové klienty na příští ročníky.