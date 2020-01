Ouředníček před slavnou rallye: Na Dakar vezu syna. Chce ho taky jet

Nemůže za to však změna místa konání rallye, ale Ouředníčkovo rozhodnutí postavit vlastní tým a startovat poprvé jako soukromník. Pořádně to prověřilo jeho schopnosti ještě před tím, než v neděli Dakar začne.



Snažíte se před Dakarem omezit spánek, abyste najel na vyčerpávající režim, který vás pak během rallye čeká, nebo naopak co nejvíc odpočívat a nabrat síly do zásoby?

Správně by se mělo relaxovat, už ani neposilovat, uvést se do klidu a těšit se.

Podařilo se?

Letos bohužel vůbec! Nikdy jsem neprožil takovou téměř hrůzu, aby se všechno stihlo. Opustil jsem německý tým South Racing, jedu na vlastní pěst a o to je vše náročnější. Řeším celou logistiku, od pojistek pro mechaniky po každý šroubek na autě. Náročnější je to víc, než jsem si uměl představit. Ještě na Silvestra odpoledne, pár hodin před koncem roku, jsem byl v práci.

Vidíte – a já jsem si myslel, že se budeme bavit o tom, jaké jste měl díky přestěhování Dakaru blíž Evropě konečně klidné svátky a čas na rodinu.

My jsme doufali, že když je cesta kratší, odjezd se malinko posune. Pravdou je, že se o týden posunul odjezd techniky. Hodně týmů už odletělo, protože 1. ledna už jsou auta připravena na místě v Džiddě v přístavu. My s navigátorem Davidem Křípalem jsme s ohledem na naše rodiny letěli až po Silvestru, ale přišli jsme o jeden den, a když si promítnu, kolik věcí je na autě potřeba ještě udělat, tak toho trochu lituju.

Auto jste ale už ve Francii před pár týdny předal, nebo ne?

Už na začátku prosince, na okruhu nedaleko Marseille, tehdy to nějak dopadlo. Bylo to náročnější, dělané hodně francouzským způsobem, tedy že když neumíte francouzsky, obslouží vás až jako posledního. Pořád jste na řadě. (úsměv) Navíc nám na autě našli pár drobností, které se ale na místě ukázaly jako docela dramatické.

Jakých?

Třeba komisaři zjistili, že moje sedačka má homologaci jen do roku 2019. A já si neuvědomil, že předáváme sice v roce 2019, ale Dakar už se jede v roce 2020. Ta sedačka prostě pozbyla platnosti. Najednou jste v situaci, že za hodinu se auto dává na loď, víte, že do letadla sedačku nevezmete, a řešíte, co s tím.

Řešení se nejspíš našlo.

Blízko okruhu, kde byly přejímky, byla prodejna. Nějakou sedačku jsme tam na skladě sehnali. Ještě jsem v ní neseděl, nevím, jestli se do ní vejdu, ale máme ji. Na místě pak musíme udělat další úpravy, kvůli nim bereme 140 kg náhradních dílů do letadla. Čeká nás strašně moc práce, abychom auto uvedli do chodu.

V kolika lidech cestujete?

Já, navigátor David Křípal, tři mechanici od nás a inženýr ze Španělska.

Co pro vás obnášel odchod z týmu South Racing?

Je to německý tým s globální působností a v posledních dvou letech se začal soustředit na kategorii malých bugin, v níž je neskutečně úspěšný. Dvakrát Dakar vyhráli. Vycítili jsme, že auta jdou u nich stranou, a nakonec jsme se dohodli, protože jsme měli pocit, že péče o nás není adekvátní, že budeme pokračovat sami.

Je to tak pro vás výhodnější?

Zatím to cítím tak, že to je strašně náročné. (úsměv)

Mechaniky a inženýra jste si přetáhl k sobě?

Jeden mechanik se mnou byl v roce 2018, jinak jsem si postavil nový tým. Už jsme nějaké menší závody odjeli, snad to bude v pořádku. Mezi inženýrem a mechaniky je trochu jazyková bariéra, ale to kluci zvládnou.

Vůz Ford Ranger byl váš?

Ne, byl týmu, ale po velké nehodě v Maroku v roce 2018, kde toho z auta moc nezbylo, přešel následnou opravou do našich rukou.

Co od Dakaru v Saúdské Arábii čekáte?

Představu mám, byl jsem tam už v roce 2009 jako navigátor s Mirkem Zapletalem. Tehdy to byla snad nejvíc muslimská země, jakou si lze představit, od té doby se ale Saúdská Arábie strašně otevírá světu. Nečekám takovou atmosféru jako v Jižní Americe, krásná děvčata tomu budou chybět, ale jinak o Dakar nemám obavu.

Organizaci věříte?

Arabové se budou chtít strašně moc ukázat. Proto ten Dakar koupili, jejich králi na tom záleží. Je to navíc země, kde se cítíte obrovsky bezpečně, můžete tam nechat mobil na ulici a nikdo vám ho nesebere. Ono to svůj důvod má, zlodějům se tam sekají ruce, takže jsou na dodržování pořádku zvyklí. Už tehdy, v roce 2009, jsme k sobě dostali šest tajných policistů, aby nás chránili. I když teď už víme, že hlavně bránili našemu kontaktu s místními. (úsměv) Slyšel jsem od lidí z organizačního štábu, že rozpočet pro Dakar 2020 je téměř neomezený.

Dal jste si cíl pro celkové umístění?

Pro mě do budoucna je cílem opět se dostat do TOP 10. Loni jsme byli osmí v naší kategorii benzinových motorů, a kdyby se podařilo něco takového, byl by to malý zázrak. Kategorie automobilů je neskutečně obsazená, jsou tam taková jména jako Fernando Alonso nebo Carlos Sainz. Řekl bych, že zázrak bude i dostat se do TOP 20.

Slyšel jste při organizačních trablech doma hodněkrát, že letošní Dakar je pro vás tím posledním? (směje se)

Občas to zaznívá, ale já jsem to vyřešil velmi šalamounsky, beru rodinu s sebou na start. Synovi je devět let a už teď vím, že na Dakaru jednou chce taky startovat. Pracujeme na tom, jezdí aktivně autokros, má licenci, jezdí mistrovství republiky. Jeho by se týkal Dakar 2029.

V devíti letech se dá jezdit závodně autokros?

V České republice se jezdí od pěti let, což je i případ našeho Matěje. Cíl má, proč ne, tak to udělejme. Ze slavnostního startu by měl mít velký zážitek, že uvidí závodníky na vlastní oči. Pak se vrátí domů a jde do školy.

Ne každý rodič je právě nadšený, když jeho děti nadchne stejné povolání, jaké má on. Vy to tak neberete?

Víte co, tomu se nedá zabránit. Snažím se syna podporovat, leč ne vehementně. Dobrý výsledek se může dostavit, když si ho člověk může vydobýt. Když ale dětem cestičku moc učešete, většinou se moc daleko nedostanou, protože se nemusí snažit. Co můžu, Matějovi přibližuju, účast na startu Dakaru bude, doufám, pro něho velkým impulzem, a dál musí zase zabrat sám.

Dostal jste se před koncem roku aspoň na Kometu, když hrála třikrát doma?

Občas jsme se s mladým dívali na televizi, sledoval jsem výsledky, na zápase jsem nebyl. Jsem rád, že je teď Kometa v dobré kondici, má výsledky. Její logo povezeme zase na autě. V roce 2018 to perfektně zafungovalo, navíc jsem hrdý na to, že po Jižní Americe povezu logo na dalším světadílu. Budu Kometě fandit i odtud.