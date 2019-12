V Karlovi už před překážkou nebrzdím, pochvaluje si Macík před Dakarem

Dnes jsi naposledy v Sedlčanské kotlině testoval Karla (přezdívka nového závodního kamionu – pozn. red.) před jeho odjezdem na Dakar 2020 a přišlo neuvěřitelné množství lidí. Parkoviště plná, ochozy plné a skvělá atmosféra, tím se asi nemůže pochlubit úplně každý Čech mířící na Dakar…

Upřímně, sám jsem to nečekal, jen jsem v to doufal. Povedlo se počasí, zřejmě propagace byla dobrá, mám v České republice hodně fanoušků, lokaci už znají a především chtěli vidět Karla. Všechno se to hezky sešlo, a proto přišlo tolik lidí. Loni jsme tuhle akci dělali poprvé, sešlo se okolo pěti set lidí, dnes si troufnu odhadovat, že jich tu mezi osmi sty a tisícem bylo.