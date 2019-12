Je to návrat k africkému Dakaru, těší Karla Lopraise. Synovci na písku věří

Karel Loprais

„Myslím si, že je to návrat k africkému Dakaru, protože se pojede v oblasti, kde bude hodně těžkých terénů a je tam hlavně hodně písku,“ popisoval Karel Loprais na tiskové konferenci v Praze. A šance synovce, jehož maximem na Dakaru je třetí místo z roku 2007? „Aleš dosáhl nejlepších umístění v Africe. Má to (umístění v konečném pořadí) poskládané od trojky dále, chybí mu dvojka a jednička. Věřím, že mu to vyjde,“ zavěštil Karel Loprais.

Aleš Loprais přesto přiznal, že v Jižní Americe závodil rád. „Vždy na ni budu rád vzpomínat. Byli tam úžasní lidé, skvělé víno a maso. Kolem etapy stojí lidé, v jedné ruce drží láhev červeného vína, ve druhé klíč a chtějí vám pomoct. A dali by všechno za to, aby se s vámi mohli vyfotit. A klidně by s vámi dva dny zůstali v poušti,“ podotkl Aleš Loprais s úsměvem.

Na Rallye Dakar bude startovat tradičně v soukromém týmu a právě změna lokality plus úprava pravidel mu podle jeho slov může pomoct v boji s velkými týmy v čele s Kamazem a DAFem.

Nový speciál Praga V4S při setkání pilota kamionu Aleše Lopraise s fanoušky.

„Věřím novému řediteli soutěže Davidu Casterovi, který byl dříve navigátor a ví, jak velké týmy, ve kterých byl, používají mapmany a jak se etapy připravují s pomocí satelitních map. Jsem rád, že tam budou čtyři etapy, kdy nám roadbooky předají až 20 minut před startem. Bude to stejná startovní čára,“ uvedl Aleš Loprais. Uvítal by, kdyby posádky rozpisy dostávaly vždy až bezprostředně před startem.

Plusem podle devětatřicetiletého jezdce je i délka rallye. Pořadatelé připravili 7 900 kilometrů dlouhou trať s dvanácti etapami, jejichž součástí bude 5 100 km měřených úseků.

„Co do náročnosti by se to mělo vrátit ke kořenům. I díky maratonským etapám nasazeným v poslední části trasy. Osobně si myslím, že zažijeme Dakar, kdy dojede polovina účastníků,“ řekl Aleš Loprais a poukázal na první Dakar v Jižní Americe. „Taky byl mimořádně těžký a ve výsledcích byla auta, která měla penalizaci v řádech dnů.“