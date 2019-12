Kolomý má před Dakarem jasno: Bez obav, do cíle určitě dojedeme

Také proto se rozhodl svůj soukromý tým rozšířit. „Vždy jsem říkal, že s jedním autem nedokážeme to, co ostatní týmy, které mají aut mnohem více,“ vysvětluje.



Už v letošním ročníku si jezdec, který se postaral o historické umístění české posádky v kategorii osobních automobilů, vyzkoušel, jaké to je jet s jistotou v zádech. Asistenční vůz svěřil do ruky Tomáši Ouředníčkovi.

„Bylo to mnohem příjemnější,“ připouští Prokop. „Naštěstí jsme Tomáše potřebovali jen jednou, kdy byl bohužel daleko od nás. A na žádnou vážnou situaci nedošlo. Ale už jen to, že víte, že za vámi jedno další auto je, vám dovolí jet úplně jiné nasazení.“

Spolupráci si pochvalovala i dvojice Ouředníček – Chytka. „Potřebovali jsme si užít bezproblémový Dakar. Bylo super, že jsme jeli s týmem Martina Prokopa, který funguje geniálně. Užívali jsme si, že auto je nachystané a my můžeme jet naplno,“ líčí Ouředníček.

Ten se však přesto rozhodl pro návrat do vlastního týmu. „Opravil svoje havarované auto, věří svému projektu. A pojede se svým Fordem Ranger,“ vysvětluje Prokop.

„Trošku jsme jednali o tom, že bych u Martina pokračoval, ale věděl jsem, že máme naše auto,“ prozradil Ouředníček. „A taky to, že Martin Kolomý už nebude v Buggyře, tak jsem se za něj i trošku přimlouval, aby jel on. Jsme kamarádi,“ doplnil.

A právě s Kolomým se Prokop nakonec dohodl, že mu druhý vůz Ford Raptor půjčí. „S Martinem se roky vídáme na závodech, vyměňujeme si informace. Máme mimozávodní vztah, kamarádíme se,“ popisuje Prokop spolupráci s jezdcem, který na Dakaru desetkrát startoval mezi kamiony.

„Byla to obrovská změna,“ připouští Kolomý, jehož bude navigovat Jiří Stross. „Když mi Martin poprvé půjčil svoje závodní auto a já jsem s ním jel dvacet minut, myslel jsem si, že vrátím licenci a řidičák,“ směje se. „Proti kamionu je to neskutečný rozdíl.“

Ten připouští také Prokop. „Bude to pro něj spousta nových věcí, navíc prostor na jeho přípravu nebyl až tak veliký,“ uvědomuje si. „Ale tím, že je v roli druhého jezdce, je záložní posádkou, tlak na něj bude úplně jiný. Není to, jako kdyby si jel pro výsledek a chtěl uspět co nejvíce.“

Úkoly pro Kolomého jsou jasné. Pohybovat se co nejblíže Prokopovi a být případně k ruce. „Domluva je stejná, jako s Tomášem. Martin mi bude muset být připraven jakkoliv pomoct,“ naznačuje jihlavský závodník, že pokud by došlo k vážnému poškození jeho automobilu, může si libovolnou část Kolomého vozu vzít. „Kanibalismus je podstatou té dohody. Když auto poškodím natolik, že budu potřebovat i díly z Martinova vozu, tak mi je dá. Ale věřím, že tak vážná situace nenastane.“

Ostatně ani Kolomý nepřipouští variantu, že by se do cíle nepodíval. „O to nemusíte mít obavy. Marťasovi případně dáme, co bude potřebovat, pak to nějak uděláme a dojedeme,“ slibuje. „Na Dakaru jsme to vždy nějak poskládali.“