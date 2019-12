Nedokážu ani popsat, jak se na Dakar těším, líčí čtyřkolkář Tůma

„Teď už se budu potit jen na mučících strojích, do Dakaru na čtyřkolku nevlezu,“ prohlašuje 47letý rodák z Českého Krumlova. „Přímo od fitness trenéra mám doporučený veslovací trenažér, který nejlépe simuluje mou zátěž na čtyřkolce. Snažím se na tom být denně,“ pokračuje.

Zdeněk Tůma začal na čtyřkolkách závodit v roce 2009, o osm let později si z Dakaru odvezl účastnickou medaili.

Dakar pojede v kariéře potřetí, ročníky 2017 a 2018 ještě v Jižní Americe vždy dokončil (na 12. a 15. místě) a minule Barth Racing v soutěži nestartoval. Teď by Tůma rád atakoval nejlepší desítku - ostatně cíl probít se do ní měl už dříve. Nicméně tuší, že tenhle pokus bude dosud nejtěžší. „Bude to vážně bolet,“ myslí si Tůma. „Kdo dojede do cíle, bude sám o sobě vítěz.“

Celkem závodníci během 12 etap budou muset zdolat 7 855 kilometrů, z nichž více než 5 tisíc tvoří rychlostní zkoušky. Většinu terénů představují písky.

„Duny v poušti Rub al-Chálí by mi měly vyhovovat, ale bude to fakt záhul. Všechny etapy jsou hodně dlouhé, některé pojedeme až osm set kilometrů. To jsem nezažil,“ líčí Tůma.

Na úvod čeká nejen čtyřkolkáře prolog o 320 kilometrech, což je desetkrát víc, než bývalo zvykem. Finální etapa do Kiddíje poblíž metropole Rijádu je zhruba čtyřsetkilometrová. „Do samého závěru nebude nic rozhodnuto,“ je Tůma přesvědčený.

„Jede se v nové destinaci, všichni tak máme stejné šance. Organizátoři navíc omezili maximální rychlost na 130 kilometrů v hodině a snažili se upravit pravidla tak, abychom měli co nejvíc podobné motory a rozhodovaly naše dovednosti a technika jízdy, a ne finanční možnosti,“ vysvětluje.

Pro vítěze kategorií mají organizátoři vedle sošky beduína připravenou i odměnu 15 tisíc eur (přes 380 tisíc korun), jenže to jezdci investují do startovného - i za doprovod. Vysoké náklady jsou však zkrátka „nutným zlem“ spojeným s účastí v nejtěžší rallye světa.

„To, jak se na Dakar těším, ani nedovedu popsat. Vím, že to bude fyzicky extrémně náročné, ale psychicky mě to naopak nabije. Tam člověk úplně vypne,“ říká Tůma.