Gott mi řekl: Karlosi, všecky je zmlaťte! Upřímná zpověď bijce Vémoly

Nedávno jste oznámil, že vaše zranění ruky je natolik závažné, že musíte přerušit kariéru. Není vůbec jisté, zda se do klece opět vrátíte.

Mám s tím velké problémy celoživotně. Dělám tenhle sport extrémně a s tím přichází i extrémní zranění. Ale můžu si za to trochu sám. Bohužel si nedám říct a nejsem ani při takovém zranění schopný být úplně v klidu, i když mi to samozřejmě říkali doktoři. Bohužel mám posunutý práh bolesti a kvůli tomu se mi podařilo utrhnout celý triceps (sval na zadní straně paže, pozn. red). Zkombinovalo se tak víc věcí dohromady. Měl jsem v lokti zánět bursy (váček mezi svaly a klouby, který odlehčuje třecí plochy, pozn. red.). A kvůli tomu nemohli doktoři rovnou sval přišívat, ale nejprve museli léčit zánět. Bohužel pokud se sval nepřišije okamžitě, začíná se smrskávat. Poměrně rychle. No a tohle oddálení operace o několik týdnů situaci zhoršilo.

Nejenom svému synovi, ale i těm dětem, za nimiž jezdím na besedy do škol, tvrdím, že nezáleží na tom, jak je pes veliký, ale jak umí kousat. Na svém životě jim ukazuji, že tvrdá dřina vždy porazí talent. Karlos Vémola