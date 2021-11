Oktagon patří na ČT. Novotný i o Vémolově zdraví, konkurenci a penězích v MMA

„Už jsem velký kluk a vím, že všechny bitvy vyhrát nemůžu. Máme vize, prožíváme velká dobrodružství. Karlosův zápas pro nás byl důležitý, všichni jsme dělali, co jsme mohli, ale když to nejde, tak to nejde. Karlos dodneška jezdil po doktorech,“ říká spolumajitel Oktagonu, promotér a komentátor Novotný v rozhovoru pro iDNES Premium.