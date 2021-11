Kinclův velký návrat pro titul: Šach mat, Vémolo. V Oktagonu je nový král

Kincl poslední roky působil v přední evropské a světově uznávané organizaci KSW. Po dvou výhrách dostal v Polsku šanci na titul, jenže se špičkovým Róbertem Soldičem letos v září prohrál na TKO ve třetím kole.

Krysy vylezly Vémola o Kinclovi „Je zajímavé, že když jsem byl šampionem já, nebylo o něm ani slechu. A teď, když je cesta k titulu trošičku snazší, tak krysy najednou z kanálu vylezly. No nevadí, alespoň se šampionem stane někdo, koho už jsem celkem jednoznačně zmlátil. Budu mít o důvod víc se vrátit a třeba dojde ke slibované odvetě,“ řekl Vémola na svém instagramu.

Teď se vrací do Česka, aby se utkal s „Pirátem“ Krištofičem a případně získal odvetu s Vémolou, s nímž v roce 2018 prohrál na body.

Kincl mluvil s novináři v Pardubicích na turnaji Oktagonu v dobré náladě. „Kamera, akce, jedem!“ odstartoval rozhovor.

Jak rychle se domluvil váš podpis?

Velice rychle. Ve čtvrtek jsme se potkali s Ondrou Novotným (spolumajitel organizace), říkal mi, že existuje možnost, že Karel proti Pirátovi nenastoupí. A když jsem se za pár hodin vrátil ze sauny, měl jsem zmeškaný hovor. Ptal se mě, jestli jdu do toho.

Co si o Krištofičovi myslíte?

Je to soupeř hodný respektu. Ani nevím, jaký máme vztah, každý si žijeme podle svého, nicméně už jsem zaznamenal pár narážek na mou osobu. Neřeším to, ale uvidíme, co z toho bude. Jestli se ten kluk slovenská něčeho chytne, pojedeme do sebe.

Dlouho jste toužil po odvetě s Vémolou, teď právě jeho nahrazujete.

Beru to jako takový šach mat. Vyhraju titul a pokud se Karel vrátí, bude se mnou muset zápasit. Už nemá kam jinam jít. Chci předvést v prosinci dobrý zápas, pobavit lidi. Nemám Piráta ještě přečteného, ale rozhodně chci ukázat, že si odvetu s Vémolou zasloužím a že jsem česko-slovenská jednička.

Záležet bude na Vémolově zdravotním stavu.

Jestli se někdo dokáže vrátit po takhle složitém zranění (utržený triceps a zlatý stafylokok v levém lokti), tak je to on. Pokud ne, bohužel, nebudu se k tomu upínat. I když se nemáme zrovna v lásce, rozhodně mu nepřeju takový konec.

Na fotografii vlevo je Kincl, vpravo pak Krištofič.

Podepsal jste s Oktagonem kontrakt na více zápasů?

Ano. S KSW jsem ještě řešil nový kontrakt. Chtěl jsem se tak jako tak do Česka vrátit, vyřídit si střídavé starty v KSW a nově vznikající organizaci RFA. Jenže od Oktagonu jsem dostal nabídku, která se neodmítá.

Lepší finanční podmínky?

To je moc osobní otázka (úsměv). Jde hlavně o to, že v KSW jsem poslední zápas o titul se Soldičem prohrál. Čím lepším si spravit chuť než dalším titulovým duelem?

Také můžete vyrůst marketingově.

Já zase nepotřebuju být nějaká superhvězda. Jde mi především o sportovní faktor.

S Krištofičem půjdete ve střední váze (84 kg), ale vy patříte především do veltru (77 kg), ne?

Tímhle rozhodnutím jdu trošičku proti sobě, chci zápasit ve veltru, na druhou stranu po dovolené mi váha trochu vyjela nahoru, tak si věřím i na to být šampionem ve střední váze.

Po dlouhé době se vrátíte do O2 areny.

Na tom nezáleží. Jasně, bude tam super atmosféra, ale já bych zápasil klidně tady v Pardubicích, nebo za barákem v tělocvičně.

Podívejte se na uvítací video Kincla v Oktagonu: