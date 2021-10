Vémolovo ultimátum. Jdi k psychiatrovi, vzkazuje Krištofič. Proti je i Oktagon

Podle organizace to má být 30. prosince v O2 areně nejlepší a nejkvalitnější turnaj v její historii. Dokonce po vzoru Super Bowlu plánuje zařadit do programu hudební vystoupení.

Akci má zakončit souboj o titul střední váhy (83,9 kg) mezi Samuelem Krištofičem, přezdívaným Pirát, a Karlosem Vémolou, který aktuálně léčí utržený triceps a operovaný loket.

Ovšem český protagonista smíšených bojových umění přišel na konci září s prapodivným ultimátem: „Pokud chtějí, abych doma nastoupil v modrém rohu jako vyzyvatel, tak to za mě můžou rovnou hledat náhradu. Já jsem nezpochybnitelný král.“

Vémolova podmínka se nesetkala s pochopením u fanoušků, jiných zápasníků ani u vedení organizace.

Vémola sice v minulosti byl šampionem střední váhy, jenže o pás přišel v březnu, kdy do obhajoby - kterou nakonec vyhrál - s Milanem Ďatelinkou nedokázal navážit.

Karlos Vémola (vlevo) a Samuel Krištofič.

A když se měl v létě utkat s Polákem Marcinem Naruszczkou, aby si pás vzal zpět, nepustilo ho do boje zranění.

Za Vémolu jen dva týdny před turnajem zaskočil právě Krištofič, vyhrál nad Naruszczkou na body a uzmul titul šampiona, byť prozatímního, pro sebe.

A tak se v prosinci měli utkat mezi sebou. Oktagon logicky plánuje dodržet žebříčkové postavení organizace. Vyzyvatel Vémola má nastoupit jako první do modrého rohu, až potom přichází šampion do červeného.

„Svět bojových sportů se točí kolem pásů a ten má jednoznačně Pirát,“ říká pro iDNES.cz spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný. „Karlos je bezpochyby jednička střední váhy u nás, všichni ho tu uznávají a kdo ne, dělá chybu. Jenže Karel měl smůlu, o pás přišel, pak se zranil a v téhle chvíli je červený roh v moci Piráta. Beru to jako psychologickou válku.“

Ondřej Novotný

Ve svém podcastu Letem světem později dodal: „Brutálně mě jeho podmínka zaskočila. Šokovala. Volal jsem si s Palem Nerudou (také spolumajitel), že to přece není možné.“

Podle Novotného nehraje roli ani fakt, že ve světovém žebříčku patří Vémolovi 53. místo a Krištofičovi „až“ 104., protože prioritu má žebříček organizace.

Zdá se tak, že Oktagon Vémolovi odmítne ustoupit. Jde o první vážný a veřejný boj o moc v otázce, kdo je víc. Vémola, nebo Oktagon?

„Z požadavku neustoupím! Mám pocit, že mě nedoceňují, když mě hážou za nějakého falešného šampiona Piráta,“ říká Vémola ve svých vysíláních na sociálních sítích. „Prý, že musím. Já nemusím nic. Jestli organizace ten zápas chce, ať situaci přehodnotí. Jsem unavený z toho, že musím pořád někoho přesvědčovat. Ať turnaj udělají beze mě.“

Vémola taky tvrdí, že mu to Oktagon udělal už v zápase s Attilou Véghem: „Tenkrát se vlastně taky ohýbala pravidla, ale já souhlasil. Proč? Z respektu k Attilovi. K Pirátovi žádný respekt nemám.“

„Jenže znovu: Attila v žebříčku polotěžké váhy organizace byl výš než Karlos,“ argumentuje Novotný.

„Karlose si vážím, ale celé je to kravina. Jsou nějaká pravidla a ta se nemůžou ohýbat proto, že se jmenuješ Vémola. Kvůli rohu se vykašle na O2 arenu? Akorát si u lidí ubližuje,“ řekl zápasník Miloš Petrášek v Letem světem.



Druhý aktér chystaného zápasu má pro Vémolu jasný vzkaz. „Kamaráde, jsi dost starý a zkušený, abys věděl, jak to chodí. Víš, proč už nejsi šampion? Nenavážil jsi. Vlastní nezodpovědností nebo laxností. Titul mám já, tak se s tím smiř. Oktagon není žádná šaškárna. Jak by vypadal, kdyby tvoje výhrůžky platily? Jestli tě bolí ručička, řekni to rovnou. Jestli to opravdu řešíš kvůli rohu, jsi paličatý egocentrik a doporučuju ti psychiatra a prášky,“ směje se.

Oktagon si stojí za tím, že zápas nakonec bude, ale přesto pro jistotu shání za Vémolu náhradu. V zákulisí se šušká o Patriku Kinclovi, Michajlu Ragozinovi, Robertu Bryczekovi či jiných cizincích.

To vše probíhalo poslední týden, Vémola ve čtvrtek připustil jednu variantu, kdy by nastoupil v modrém rohu. Prý kdyby Krištofič souhlasil s tím, že vítěz bere výplatu i za poraženého.

Že by nakonec nešlo o ego, ale o peníze?