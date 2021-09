Bylo mi zle, ale ostuda to není, říká Kincl. Po ráně na solar přišel o dech

U zdravotníků za plentou ležel dlouho. Hlavu měl pomlácenou a plnou šrámů, tělo vyčerpané. Několik českých fanoušků trpělivě čekalo, až se ukáže, mezi nimi i emocemi zmožený dlouholetý kamarád a hokejista Filip Hronek.

Ani on si nenechal ujít zápas světových kvalit: 32letý Kincl krok od přestupu na nablýskaný americký trh, 26letý Soldič jako světová sedmačtyřicítka a jeden z nejlepších veltrových bojovníků mimo UFC.

„I když se usmívám, moc mě výsledek mrzí. Chtěl jsem vyhrát, věřil jsem si, ale není ostuda prohrát s tak kvalitním frajerem,“ vykládal Kincl, jenž i přes neúspěch ochotně souhlasil s rozhovorem.

Co se vám nyní honí hlavou?

Že se mi nepovedlo zúročit roky dřiny. Přijel jsem se skvělou formou, byl to životní zápas. Bohužel se nepovedl.

Co se v zápase dělo?

Chtěl jsem eliminovat jeho hlavní zbraně, tu tvrdost. Držet si vzdálenost, lépe se pohybovat na nohách. V prvním kole se to dařilo, nic jsem nepřepálil, Soldič taky nelítal. Ve druhém kole to bylo horší.

Přitom jste ho vyhrál.

Jenže jsem v něm nechal zbytečně moc sil. Dostali jsme se na zem a já cítil, jak je silný. Kdybych povolil, mohl mi utéct a nasadit škrcení. Vyčerpal mě a ve třetím kole mě nachytal ranou na solar. Možná jsem trochu čekal, že bude střílet do hlavy, ale Soldič prokázal zkušenosti. Vzal mi vítr z plachet.

Takže ve třetím kole vám došel dech?

To si můžete vyzkoušet i doma. Až vás manželka nebo dítě trefí na solar, nebude to nic veselého. Už tak jsem byl unavený a k tomu jsem se nemohl nadechnout. Chtěl jsem ho svázat, odpočinout si... Načasoval to výborně, ten moment rozhodl. Potrestal mě.

Po zápase jste strávil dlouhou dobu u lékařů, můžete popsat, co se dělo?

Bylo mi zle. Jakože dost. Nechal jsem v kleci všechno a kompletně se vyšťavil, takže když jsem si chtěl sednout, udělalo se mi pokaždé na zvracení. Nebylo to veselé.

Dá se ze zápasu poučit?

Musím si ho nechat projít hlavu. Jsem zklamaný, po dlouhé době mě někdo ukončil, ale Soldič to jednoduše dobře trefil, patří mezi špičku. Není to ostuda.

Jak jste vnímal atmosféru? Ve studiu sedělo pár set fanoušků.

Vnímal jsem je při nástupu, hlavně ty české. Ve zbytku jsem měl tunel a poslouchal jen své trenéry. Ale chci všem poděkovat, přijelo jich sem hodně, mám radost. Upřímně jsem cítil největší podporu za celou svoji kariéru, neuvěřitelné!

Přemýšlíte o budoucnosti?

Nevím, nevím... Možná bych měl vytáhnout věštící kouli a podívat se do ní. Vážně mi bylo zle, musím se teď hlavně vrátit k rýsovacímu prknu. Uvidíme.

Humor vás neopouští.

Jasně. Prohrávám fakt nerad, ale co vám ve finále na smrtelný posteli zbude? Humor, ten musí být.