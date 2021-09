Jsme dva testosteronoví býčci, řekl Kincl na ceremonii. Šampion ho pochválil

„Jaké to je, když tě lidi nazývají nejnebezpečnějším mužem v Evropě?“ zeptal se nadšený moderátor na pódiu chorvatského bojovníka.

„Let’s f... go!“ odpověděl stroze Soldič. Zarputile, pevně.

Bodejť by si nevěřil, v organizaci KSW vyhrál šest ze sedmi zápasů a tu jednu porážku z před tří let Dricussovi de Plessisovi hned vrátil. Mimo nejlepší ligu světa UFC byste našli jen málo takhle kvalitních zápasníků veltrové (77 kg) a střední váhy (84).

V sobotu před půlnocí se mu postaví v roli vyzyvatele jeden z nejúspěšnějších českých zápasníků.

Na staredownu - setkání z očí do očí - Kincl nasadil podobně tvrdý výraz jako Soldič. Jen ruce nechal trochu níž, rty tolik nesepjal, působil uvolněněji.

„Oba dva jsme býčci plní testosteronu. Věříme si a podle toho to bude v kleci vypadat,“ řekl 32letý Čech.



I zažertoval si dovolil: „Polští novináři teda můj narcistický vtípek moc nevzali. Říkal jsem jim, že jsem se v Soldičových očích snažil zachytit svůj odraz.“

A co viděl? „Hroznýho fešáka. Počkat, jak byla ta hláška z Kokosů na sněhu? Vidím zvíře! Pořádnýho chlapa, který se s ničím a nikým nese...“ rozesmál se Kincl.

Pár dní před vážením mu ale do smíchu nebylo. Shazování do přísného limitu 77,1 kilogramu nešlo hladce a ještě ve čtvrtek vážil o dvě kila nad plán.



Podívejte se na staredown mezi Kinclem a Soldičem:

„Navíc jsem si zapomněl doma kabel od saunového obleku. Naštěstí se ho podařilo sehnat v nějakém kosmetickém salonu, zapotil jsem se a šlo to přesně na 77,1 kilogramu, ale byl jsem z toho trochu kyselej,“ přiznal Kincl.



Naproti tomu Soldič nečekaně podvážil několik set gramů. V pátek ráno na oficiálním vážení přišel se 76,8 kily.

„Ale cítím se silný a to je pro mě důležité, protože Patrik je jeden z nejlepších soupeřů, s kterými jsem kdy šel,“ uznal Chorvat.



A jaký má Kincl plán do zápasu? „Přijít, trefit ho a nenechat trefit sebe,“ řekl. „Snad ho někde nachytám a postupně si ho zpracuju. Kdyžtak mám ještě plán B, C, D a pro případ krize zůstává v záloze ‚sakra, co budeme dělat?‘“

Naposledy zažertoval nad faktem, že při ceremoniálním vážení drželi pořadatelé pás šampiona na jeho straně, ač právem patří Soldičovi: „Tak vědí, kdo si ho odveze domů, nejsou to žádní blbci.“

O vítězi se rozhodne v sobotu večer. Kincl nebojuje jen o pás polské organizace, ale zřejmě i o vstupenku do UFC.