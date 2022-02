Oktagon 31 slibuje dvě titulové bitvy. Je fascinující šokovat svět, věří si Pirát

Návrat Oktagonu do 02 areny, tisíce lidí v hledišti a dvě titulové bitvy. Nejen to slibuje galavečer Oktagon 31, který se koná v sobotu 26. února. Vrcholem bude souboj o to, kdo se stane šampionem střední váhy. Samuel Pirát Krištofič, nebo Patrik Kincl?